مرد ۴۷ ساله در زایندهرود شهرستان سامان غرق شد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال وبختیاری از غرق شدن مرد ۴۷ ساله در رودخانه زایندهرود در محدوده پل زمانخان شهرستان سامان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: پس از اعلام حادثه، تیمهای امدادی جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری باشگاههای رفتینگ، پیکر بیجان فرد غرق شده را از رودخانه خارج کردند.
وی افزود: پس از خارج سازی فرد غرق شده از رودخانه، عملیات احیای قلبی و ریوی برای وی انجام شد، اما به دلیل طولانی بودن مدت غرقشدگی، عملیات نتیجهبخش نبود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به خطرات رودخانه زایندهرود، از گردشگران و شهروندان خواست از شنا کردن و ورود به مناطق پرخطر این رودخانه خودداری کنند.
طاهری همچنین از مردم خواست از نزدیک شدن به حریم رودخانهها، بهویژه مناطق پرخطر، پرهیز کنند.