به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری باشگاه‌های رفتینگ، پیکر بی‌جان فرد غرق شده را از رودخانه خارج کردند.

وی افزود: پس از خارج سازی فرد غرق شده از رودخانه، عملیات احیای قلبی و ریوی برای وی انجام شد، اما به دلیل طولانی بودن مدت غرق‌شدگی، عملیات نتیجه‌بخش نبود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به خطرات رودخانه زاینده‌رود، از گردشگران و شهروندان خواست از شنا کردن و ورود به مناطق پرخطر این رودخانه خودداری کنند.

طاهری همچنین از مردم خواست از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، به‌ویژه مناطق پرخطر، پرهیز کنند.

انتهای پیام/