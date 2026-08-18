کارشناس ثبت نسخ خطی آستان قدس رضوی خبر داد:
رونمایی از نسخه خطی کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق» در مشهد
کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی به رونمایی یک نسخه خطی از آثار شیخ صدوق در کتابخانه رضوی اشاره کرده و گفت: نسخه خطی کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق» با قدمت 742 سال در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صداقت حسینی در مراسم رونمایی نسخه خطی کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق» افزود: کتاب یاد شده به زبان عربی و مشتمل بر احادیث مرتبط با پاداش و عقاب اعمال و اثر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، از فقها و راویان حدیث شیعه در قرن چهارم قمری است.
وی به ویژگیهای این نسخه خطی اشاره کرده و ادامه داد: این نسخه خطی ارزشمند به خط نسخ 13 سطری توسط «محمد عبید آل محمد»، در 20 ورق به ابعاد 16*12 سانتیمتر، نوشته شده و قدیمیترین نسخه خطی شناخته شده از کتاب ثواب الاعمال در کتابخانههای کشور به شمار میآید که در سال 706 قمری کتابت شده است.
کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی به تعداد نسخههای این کتاب اشاره کرده و اظهار داشت: از مجموع 3300 نسخه خطی شناسایی شده آثار شیخ صدوق، 1035 نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری میشود. از این تعداد 42 نسخه خطی مربوط به کتاب ثواب الاعمال است.