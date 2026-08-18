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ادارات استان بوشهر فردا چهارشنبه تعطیل است

ادارات استان بوشهر فردا چهارشنبه تعطیل است
کد خبر : 1827292
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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: د: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار، ادارات این استان فردا چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فردین اسلامی‌راد اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و با هدف مدیریت مصرف انرژی و تأمین آسایش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ادارات استان بوشهر روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

وی افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان، مشمول این تعطیلی نیستند.

اسلامی‌راد ادامه داد: نحوه فعالیت بانک‌ها نیز توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بوشهر، پس از هماهنگی با استانداری، اعلام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.

وی تأکید کرد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.​

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