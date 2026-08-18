تعیین تکلیف ۳ هکتار از اراضی دانشگاه خوارزمی برای دپوی قطار شهری کرج در دستور کار

به گزارش ایلنا در البرز، احدالله احمدی‌پرگو معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای تکمیل قطار شهری کرج اظهار کرد: احداث دپو یکی از بخش‌های ضروری برای تکمیل این پروژه و فراهم شدن امکان بهره‌برداری کامل از قطار شهری است و تأمین زمین مورد نیاز آن در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی افزود: حدود سه هکتار از اراضی دانشگاه خوارزمی در محدوده پیش‌بینی‌شده برای احداث دپوی قطار شهری قرار دارد و طی ماه‌های گذشته مذاکرات و جلسات متعددی میان شهرداری و مسئولان دانشگاه برای تعیین تکلیف این اراضی انجام شده است.

احمدی‌پرگو با اشاره به برگزاری نشست اخیر میان مسئولان شهرداری، دانشگاه خوارزمی و سازمان قطار شهری کرج گفت: در این جلسه که با حضور معاون دانشگاه خوارزمی و مدیرعامل سازمان قطار شهری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری برگزار شد، روند احداث دپو و نحوه تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

تعهدات متقابل شهرداری و دانشگاه خوارزمی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه همکاری میان دو مجموعه به موضوع اراضی دپو محدود نمی‌شود، ادامه داد: شهرداری در سال‌های گذشته تعهداتی در قبال دانشگاه خوارزمی داشته که از جمله آنها می‌توان به اعطای تراکم در ازای آزادسازی بلوار خوارزمی و پرداخت اجاره‌بها برای اراضی مورد استفاده در استقرار کارگاه‌های قطار شهری و اجرای برخی پروژه‌های عمرانی شهر اشاره کرد.

وی گفت: مقرر شده است این تعهدات با همکاری دو طرف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و اجرایی شود.

احمدی‌پرگو اضافه کرد: از سوی دیگر، دانشگاه خوارزمی نیز با توجه به ساخت‌وسازهای انجام‌شده و بدهی‌های موجود به شهرداری، درباره واگذاری اراضی واقع در طرح دپو در چارچوب تعهدات و بدهی‌های موجود، وارد تفاهم شده است.

توافق نهایی هنوز نیازمند تصویب مراجع قانونی است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج تأکید کرد: تفاهم انجام‌شده میان شهرداری و دانشگاه به معنای پایان مراحل قانونی نیست و اجرای آن نیازمند تأیید مراجع ذی‌صلاح و مراجع بالادستی دو طرف است.

به گفته وی، موضوع باید در کمیسیون ماده ۵ نیز به تصویب برسد و پس از طی این مراحل، امکان تحویل اراضی مورد نظر برای اجرای طرح دپوی قطار شهری فراهم خواهد شد.

ملاحظات دانشگاه خوارزمی در طراحی دپو

احمدی‌پرگو همچنین درباره نحوه اجرای طرح در مجاورت دانشگاه خوارزمی گفت: در طراحی دپو، موضوع سردر ورودی دانشگاه، مسیرهای ورود و تردد دانشجویان و همچنین نحوه استفاده از فضاهای دانشگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: تلاش شهرداری این است که طرح به گونه‌ای اجرا شود که کمترین تداخل را با فضای دانشگاه داشته باشد و موجب سلب آسایش دانشجویان و اعضای هیأت علمی نشود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج افزود: هماهنگی با طرح جامع دانشگاه خوارزمی نیز در فرآیند طراحی و اجرای پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن تأمین نیازهای قطار شهری، عملکرد و فضای دانشگاه تا حد امکان تحت تأثیر قرار نگیرد.

دپو؛ حلقه مهم تکمیل قطار شهری کرج

احمدی‌پرگو در پایان با اشاره به تفاهم انجام‌شده میان شهرداری و دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: با طی مراحل قانونی، تلاش می‌شود تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز دپو در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی گفت: هدف از پیگیری این موضوع، فراهم کردن یکی از زیرساخت‌های ضروری برای تکمیل و بهره‌برداری از قطار شهری کرج است؛ پروژه‌ای که در صورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند مورد استفاده شهروندان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی نیز قرار گیرد.

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