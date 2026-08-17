خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادارات فارس سه‌شنبه تا ساعت ۱۱ فعال هستند/ چهارشنبه دورکاری شد

ادارات فارس سه‌شنبه تا ساعت ۱۱ فعال هستند/ چهارشنبه دورکاری شد
کد خبر : 1827094
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس از تغییر ساعات فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه و اجرای دورکاری در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و با موافقت استاندار فارس، ساعات فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح تعیین شده است.

همچنین ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان فارس روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در هر دو روز، مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا در روند ارائه خدمات به شهروندان اختلالی ایجاد نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر