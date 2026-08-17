به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و با موافقت استاندار فارس، ساعات فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح تعیین شده است.

همچنین ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان فارس روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در هر دو روز، مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا در روند ارائه خدمات به شهروندان اختلالی ایجاد نشود.

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