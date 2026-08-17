در جلسه آموزشی صدور پروانههای جدید سازمان غذا و دارو عنوان شد:
آزمایشگاه از حلقههای مهم تضمین کیفیت و سلامت محصولات صنعت غذایی است / نقش نظارتی مسئولان فنی بر فرایند تولیدات محصولات حوزه غذا و سلامت
ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: آزمایشگاه یکی از حلقههای مهم تضمین کیفیت و سلامت محصولات در صنعت غذایی است و علاوه بر اطمینان از سلامت و ایمنی مواد غذایی، نقش مهمی در ارتقاء فرمولاسیون و کیفیت محصولات دارد.
به گزارش ایلنا، آیدا غفاری در جلسه آموزشی صدور پروانههای جدید سازمان غذا و دارو ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی، افزود: شاخصهایی مانند ویژگیهای حسی، میزان چربی، بافت و سایر مشخصات محصول میتواند با همکاری آزمایشگاه و واحد تحقیق و توسعه مورد بررسی و بهبود قرار گیرد.
وی به عملکرد آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اشاره کرده و ادامه داد: آزمایشگاه معاونت غذا و دارو حتی یک روز نیز تعطیل نشد و با وجود کاهش حضور نیروهای انسانی، فعالیتهای آزمایشگاهی ادامه داشت و نمونههای ارسالی از مراکز بهداشتی و واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بر اهمیت جایگاه مسئولان فنی در واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرده و اظهار داشت: مسئول فنی نماینده حوزه نظارت در این واحدها است و همکاری بیشتر مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با مسئولان فنی بسیار ضروری است.
غفاری تصریح کرد: نظارت نباید در تقابل با تولید تعریف شود. در این راستا هدف، همراهی با صنعت برای ارتقاء کیفیت و سلامت محصولات است. با توجه به مسئولیت سنگین مسئولان فنی در قبال کیفیت و حفظ سلامت محصول نهایی و نیز پاسخگویی در مراجع قانونی، باید جایگاه آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی به تعدد مسئولیتهای مسئولان فنی در واحدهای کوچک اشاره کرده و بیان داشت: در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، مسئول فنی همزمان مسئولیت خط تولید و آزمایشگاه را نیز بر عهده دارند که این مسئله، وظایف و مسئولیتهای وی را سنگینتر میکند و نیازمند حمایت و درک بیشتر مدیران واحدهای تولیدی است.
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: کارشناسان این مجموعه در زمینه طراحی آزمایشگاه، اجرای الزامات، تجهیزات و مسائل فنی آماده ارائه مشاوره و همکاری رایگان هستند. هدف، کمک به ارتقاء کیفیت محصولات غذایی و حرکت بهتر صنعت استان است.
غفاری به اقدامات حمایتی در این حوزه اشاره کرده و ابراز داشت: آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز مسئولان فنی این واحدها آمادگی کامل دارد و در این مسیر آماده همکاری و ارائه مشاوره به مسئولان فنی واحدها است.
نقش نظارتی مسئولان فنی بر فرایند تولیدات محصولات حوزه غذا و سلامت
رئیس هیئتمدیره انجمن مسئولان فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی نیز در این جلسه بر نقش مسئولان فنی واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان یکی از ارکان مهم صنعت غذا و سلامت تأکید کرده و گفت: مسئولان فنی تقش نظارتی بر فرایند تولیدات محصولات حوزه غذا و سلامت دارند.
سینا هاشمی افزود: ساختار انجمن مسئولان فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی توسعه پیدا کرده و دپارتمانهای تخصصی در حوزههای حقوقی، آموزش، تحقیق و توسعه، هوش مصنوعی، مشاوره کسبوکار راهاندازی شده است. در این راستا از ایدههای دانشبنیان در این حوزه حمایت خواهد شد.
وی به اهدافی که توسعه ساختارهای فوق پیگیری میکند اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: هدف از توسعه این ساختار، ایجاد مجموعهای توانمند و اثرگذار است که ثمره آن در نهایت به دست صنعت، کارفرمایان و مسئولان فنی خواهد رسید و زمینه ارتقاء کیفیت و توسعه فعالیتهای تخصصی را فراهم خواهد کرد.
رئیس هیئتمدیره انجمن مسئولان فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی به برنامههای آموزشی انجمن در حوزه آزمایشگاهها اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: آموزشهای مربوط به آزمایشگاهها به صورت حضوری، آنلاین، مجازی و عملی در واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه شده است.
هاشمی به برنامه انجمن برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در حوزه خدمات آموزشی اشاره داشته و تصریح کرد: فرایندهای مربوط به اجرای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در حال اجراست و در این راستا قرار است شرکت SGS در پایان سال جاری، عملکرد این مجموعه را ممیزی کند.
وی به راهاندازی دپارتمانهای متعدد در این انجمن اشاره کرده و بیان داشت: راهاندازی دپارتمان هوش مصنوعی، مدرسه کسبوکار و دورههای BBA، MBA، DBA در حوزه غذا و دارو از دیگر برنامههای انجمن است. همچنین توسعه مشاوره کسبوکار و صنایع غذایی و تشکیل اتاق فکر نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن مسئولان فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی تأکید کرد: دپارتمان تحقیق و توسعه فعالیت خود را با هدف شناسایی، پرورش و توسعه ایدههای نوآورانه آغاز کرده است. با همکاری فنیوحرفهای و آموزشوپرورش، ایجاد هنرستان صنایع غذایی در برنامههای آینده قرار دارد.
هاشمی به استمرار دیگر برنامههای انجمن و تداوم فعالیت این برنامهها اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: برگزاری دورههای آموزشی هفتگی، راهاندازی مرکز رشد سلامت و حمایت از ایدههای خلاقانه و دانشبنیان در حوزه غذا، آرایشی و بهداشتی همچنان در دستور کار برنامههای انجمن قرار دارد و استمرار خواهد داشت.
ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی نیز در این جلسه به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: یکی از ظرفیتهای مهم این قانون، امکان استفاده شرکتها از بخشی از مالیات برای توسعه فعالیتهای فناورانه و تحقیق و توسعه است. موضوعی که بسیار یاریرسان خواهد بود.
ابوالفضل محمدابراهیم به بخشی از ظرفیتهای قانون مذکور اشاره داشته و در این رابطه افزود: بر اساس بند «3» ماده «11» قانون جهش تولید دانشبنیان، برخی از شرکتها میتوانند بخشی از مالیاتی را که باید پرداخت کنند، در اکوسیستم فناوری و نوآوری و برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود هزینه کنند.
وی به دیگر ظرفیتهایی که شرکتها میتوانند از اعتبارات آنها برای اجرای تحقیقاتی خود بهرهبرداری کنند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین شرکتها میتوانند از ظرفیتهای دیگر مانند ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای اجرای طرحهای R&D و همچنین فعالیتهای تحقیقاتی خود بهره ببرند.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی اظهار داشت: قانون جهش تولید دانشبنیان یکی از قوانین مترقی کشور در حوزه فناوری و نوآوری است. این قانون ظرفیت بسیار خوبی برای شرکتهای فناور، دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز دانشگاهی و سایر ارکان زیستبوم نوآوری ایجاد کرده است.
محمدابراهیم تصریح کرد: بسیاری از شرکتها هنوز از این ظرفیتهای قانونی اطلاع کافی ندارند و پارک علم و فناوری آمادگی دارد با برگزاری نشستهای تخصصی، دورههای توجیهی و مذاکرات مستقیم با شرکتها، زمینه استفاده بیشتر از این فرصتهای قانونی همانند قانون جهش تولید دانشبنیان را فراهم کند.
وی به پیشبینی امکانات استیجاری برای شرکتهای فناور اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: فضاهای اداری و کارگاهی با هزینه مناسب میتواند در اختیار شرکتهای استارتاپی و حتی شرکتهای بزرگ تولیدی و صنعتی قرار گیرد تا بتوانند فعالیتهای فناورانه خود را با هزینه کمتر توسعه و گسترش دهند.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی تأکید کرد: پارک علم و فناوری میتواند به عنوان حلقه اتصال صنعت، دانشگاه و جامعه، مسیر تبدیل ایدههای نوآورانه به محصولات و کسبوکارهای تجاری را هموار کند و با ارائه حمایتهای تخصصی، زیرساختی و قانونی، به رشد شرکتهای فناور و دانشبنیان کمک کند.
محمدابراهیم ابراز داشت: پارک علم و فناوری میتواند در توسعه فناوری، نوآوری و رفع نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی نقش مؤثری ایفا کند. تلاشها بر این است که این مجموعه صرفاً یک مجموعه مستقر در مرکز استان نباشد، بلکه یک پل ارتباطی میان ظرفیتهای علمی، فناورانه و صنعتی سراسر استان باشد.