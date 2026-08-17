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مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛

شناسایی 80 درصد از کودکان کار استان مرکزی

شناسایی 80 درصد از کودکان کار استان مرکزی
کد خبر : 1827051
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مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به شناسایی کودکان کار در استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: 80 درصد از کودکان کار این استان شناسایی شده و تحت نظارت ادارات و دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا، محمدعلی اله‌دادی به تعداد کودکان کار شناسایی شده اشاره داشته و افزود: در حال حاضر 103 کودک زیر 18 سال در یکی از مؤسسات حمایتی استان مرکزی شناسایی شده‌اند که از این میان، 90 کودک ایرانی و 13 کودک افغانستانی هستند.

وی به اقدامات حمایتی که برای کودکان فوق انجام می‌شود اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کودکان شناسایی شده تحت نظارت تیم‌های مددکاری قرار دارند و اقدامات حمایتی لازم برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی به این کودکان ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: شهرستان اراک در حال حاضر با معضل کودک خیابانی مواجه نیست. با وجود شرایط سخت و بحرانی برخی از این کودکان، به لطف حمایت مسئولان و نیکوکاران، از ورود این کودکان به خیابان جلوگیری شده است.

اله‌دادی به فعالیت‌های مؤسسات حمانی اشاره داشته و تصریح کرد: مؤسسات حمایتی به عنوان یک مرکز آموزشی و حمایتی، بر شناسایی دقیق کودکان زیر 18 سال و ارائه خدمات تخصصی به آنها تمرکز دارند تا از حقوق قانونی و اجتماعی آنان صیانت کنند.

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