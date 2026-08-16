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عاملان درگیری در بیمارستان شهید مدنی کرج دستگیر شدند

عاملان درگیری در بیمارستان شهید مدنی کرج دستگیر شدند
کد خبر : 1826727
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فرمانده انتظامی کرج از دستگیری چهار نفر از عاملان اصلی درگیری با سلاح سرد در بیمارستان شهید مدنی خبر داد و گفت: این افراد با ایجاد رعب و وحشت در محیط درمانی، نظم و امنیت بیمارستان را بر هم زدند که با حضور به موقع مأموران کلانتری ۱۳ باهنر، بلافاصله دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی روز یکشنبه با اشاره به درگیری در بیمارستان شهید مدنی کرج، اظهار کرد: مأموران کلانتری۱۳ باهنر بلافاصله پس از دریافت گزارش درگیری در این بیمارستان، در محل حاضر شده و با اقدام فنی و عملیاتی، ۴ نفر از عاملان اصلی را که با سلاح سرد اقدام به درگیری و ایجاد رعب و وحشت با عوامل حراست بیمارستان کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از دستگیری، برای بررسی بیشتر و تکمیل پرونده به پلیس امنیت تحویل داده شدند تا تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه و سوابق احتمالی آنان انجام شود.

فرمانده شهرستان کرج در پایان با هشدار به هنجارشکنان تأکید کرد: پلیس با هرگونه برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی به ویژه در مراکز حساس و پرتردد مانند بیمارستان‌ها، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

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