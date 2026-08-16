عاملان درگیری در بیمارستان شهید مدنی کرج دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان گودرزی روز یکشنبه با اشاره به درگیری در بیمارستان شهید مدنی کرج، اظهار کرد: مأموران کلانتری۱۳ باهنر بلافاصله پس از دریافت گزارش درگیری در این بیمارستان، در محل حاضر شده و با اقدام فنی و عملیاتی، ۴ نفر از عاملان اصلی را که با سلاح سرد اقدام به درگیری و ایجاد رعب و وحشت با عوامل حراست بیمارستان کرده بودند، دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از دستگیری، برای بررسی بیشتر و تکمیل پرونده به پلیس امنیت تحویل داده شدند تا تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه و سوابق احتمالی آنان انجام شود.

فرمانده شهرستان کرج در پایان با هشدار به هنجارشکنان تأکید کرد: پلیس با هرگونه برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی به ویژه در مراکز حساس و پرتردد مانند بیمارستان‌ها، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

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