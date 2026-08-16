به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری روز یکشنبه ۲۵ مرداد در نشست صمیمی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هنرمندان و رؤسای انجمن‌های هنری استان کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است و هنرمندان این استان در رشته‌های مختلف از جمله خوشنویسی، موسیقی، هنرهای تجسمی و دیگر حوزه‌های هنری، چهره‌های توانمند و صاحب‌نامی دارد.

وی افزود: هنرمندان کرمانشاهی در سال‌های گذشته در رویدادهای مختلف ملی، فرهنگی، هنری و مذهبی حضور فعال و اثرگذاری داشته‌اند و نقش آنان در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی استان قابل توجه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به مشارکت هنرمندان در برنامه‌های فرهنگی اربعین گفت: امسال نیز جامعه هنری استان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای اربعین حضور فعالی داشت و بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و رسانه‌ای در مسیر کنگاور تا مرز خسروی برگزار شد که هنرمندان استان در بخش‌های مختلف این برنامه‌ها مشارکت داشتند.

تیموری ادامه داد: حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنر برای ایجاد ارتباط با مردم، تقویت نشاط اجتماعی، انتقال مفاهیم فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های استان است و باید زمینه حضور و فعالیت بیشتر هنرمندان در رویدادهای مختلف فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان گفت: یکی از مطالبات قدیمی جامعه هنری کرمانشاه، ایجاد فضایی مشخص برای گردهمایی، فعالیت انجمن‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه آثار و پیگیری مسائل و مطالبات هنرمندان است که راه‌اندازی خانه هنرمندان می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از رایزنی با مدیریت شهری برای تحقق این مطالبه خبر داد و تصریح کرد: پیگیری برای راه‌اندازی «خانه هنرمندان» در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه جلسات ویژه‌ای با شهردار کرمانشاه برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت ساختمان‌های موجود و به‌ویژه بناهای تاریخی و فرهنگی شهر، فضایی مناسب برای فعالیت جامعه هنری فراهم کنیم تا خانه هنرمندان بتواند به یک پاتوق فرهنگی و هنری برای هنرمندان استان تبدیل شود.

تیموری با بیان اینکه خانه هنرمندان نباید صرفاً یک ساختمان اداری باشد، اظهار کرد: این مجموعه باید محلی برای گفت‌وگو، همفکری، برگزاری نشست‌های تخصصی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، فعالیت انجمن‌ها و تعامل میان هنرمندان و مدیران فرهنگی باشد.

وی گفت: استفاده از بناهای تاریخی شهر برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌تواند هم به احیای این بناها کمک کند و هم زمینه حضور بیشتر مردم و هنرمندان در فضاهای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه را فراهم آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان تأکید کرد و گفت: کرمانشاه از نظر پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب به فرصت‌هایی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری تبدیل شود.

در ادامه این نشست، بهرام کلهرنیا از پیشکسوتان عرصه هنر با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کرمانشاه اظهار کرد: جامعه فرهنگی و هنری کرمانشاه، جامعه‌ای ریشه‌دار و توانمند است و هنرمندان این استان در بسیاری از عرصه‌های هنری کشور حضور و اثرگذاری داشته‌اند.

وی افزود: کرمانشاه یکی از گلوگاه‌های مهم تاریخ تمدنی ایران است و این جایگاه تاریخی و فرهنگی باید با اقدامات ماندگار در حوزه هنر و فرهنگ بیش از گذشته به تصویر کشیده شود.

کلهرنیا بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در کرمانشاه تأکید کرد و گفت: ایجاد «موزه هنرهای معاصر» یکی از نیازهای مهم استان است و می‌تواند به محلی برای معرفی آثار هنرمندان و تقویت جریان هنرهای تجسمی تبدیل شود.

این هنرمند پیشکسوت همچنین با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی کرمانشاه اظهار کرد: بناهایی همچون تکیه معاون‌الملک، بخشی از هویت و حافظه تاریخی و فرهنگی مردم استان هستند و می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری بهره گرفت.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد تبدیل خانه باروخ به خانه هنرمندان گفت: چنین فضایی می‌تواند محل حضور مستمر هنرمندان و بستری برای گفت‌وگو درباره مسائل و چالش‌های فرهنگی و هنری استان باشد و به شکل‌گیری ارتباط بیشتر میان هنرمندان، مدیران و جامعه کمک کند.

در این نشست همچنین هنرمندان و رؤسای انجمن‌های هنری استان کرمانشاه به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نیازهای جامعه هنری پرداختند.

در حاشیه این نشست، نماهنگ «میناب» با اجرای شهریار آریایی پخش شد و در پایان نیز از پنج هنرمند پیشکسوت استان کرمانشاه به پاس سال‌ها فعالیت و تلاش در عرصه فرهنگ و هنر تجلیل شد.

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