به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولی‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به گزارش‌های دریافت‌شده درباره تلفات آبزیان و احتمال آلودگی رودخانه قره‌سو در حوزه استحفاظی شهرستان روانسر، اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها، کارشناسان محیط زیست در محل حاضر شدند و پایش‌های لازم را در محدوده مورد نظر انجام دادند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و پایش انجام‌شده در محدوده رودخانه قره‌سو، ایجاد آلودگی در این رودخانه محرز شده است و بررسی‌ها برای شناسایی دقیق منشأ، میزان و آثار این آلودگی ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: در جریان بررسی‌های اولیه، احتمال ارتباط منشأ آلایندگی با یکی از صنایع شهرستان روانسر مطرح شده است، اما برای اعلام نظر قطعی درباره عامل آلودگی، نتایج نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های تخصصی باید مشخص شود.

دزفولی‌نژاد گفت: کارشناسان محیط زیست از آب رودخانه قره‌سو در محدوده مورد نظر نمونه‌برداری کرده‌اند و نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های لازم مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ابعاد موضوع، میزان آلودگی و آثار احتمالی آن بر اکوسیستم رودخانه و آبزیان در حال بررسی است و کارشناسان محیط زیست موضوع را تا مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به گزارش تلفات آبزیان در این رودخانه، خاطرنشان کرد: بررسی علت تلفات آبزیان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود ارتباط احتمالی میان آلودگی مشاهده‌شده و تلفات آبزیان از طریق بررسی‌های کارشناسی مشخص شود.

وی تأکید کرد: نتایج آزمایش‌های انجام‌شده و بررسی‌های تخصصی، مبنای تصمیم‌گیری محیط زیست درباره نحوه برخورد با موضوع و اقدامات بعدی خواهد بود.

دزفولی‌نژاد ادامه داد: چنانچه در بررسی‌های نهایی، تخلف و نقش یک واحد یا واحدهای صنعتی در ایجاد آلودگی احراز و اثبات شود، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با عامل یا عاملان آلایندگی برخورد خواهد شد.

وی افزود: محیط زیست استان موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و الزام واحد آلاینده به رفع منشأ آلودگی انجام خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه منابع آبی از سرمایه‌های مهم زیست‌محیطی استان محسوب می‌شوند، گفت: حفاظت از کیفیت رودخانه‌ها و جلوگیری از ورود هرگونه آلاینده به منابع آبی از اولویت‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست است.

وی خاطرنشان کرد: پایش رودخانه قره‌سو در محدوده مورد نظر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف جدید، اقدامات قانونی و نظارتی لازم انجام می‌شود.

دزفولی‌نژاد در پایان تأکید کرد: تا زمان تکمیل بررسی‌های تخصصی و اعلام نتایج آزمایش‌ها، اظهارنظر نهایی درباره منشأ و میزان دقیق آلودگی امکان‌پذیر نیست و نتیجه بررسی‌های کارشناسی پس از مشخص شدن، مبنای اطلاع‌رسانی و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.

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