فرماندار پاوه:
علت مسمومیت شهروندان باینگان در دست بررسی است
آلودگی آب هنوز تأیید نشده
فرماندار پاوه با تأیید مسمومیت تعدادی از شهروندان شهر باینگان گفت: علت بروز این موارد در دست بررسی است و تاکنون ارتباطی میان مسمومیت شهروندان و آلودگی آب آشامیدنی به صورت قطعی تأیید نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فرزاد الماسی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون تعدادی از شهروندان شهر باینگان با علائم مسمومیت مواجه شدهاند که موضوع بلافاصله در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه قرار گرفته و بررسیهای لازم برای شناسایی علت این موارد در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به مطرح شدن احتمال آلودگی آب به عنوان یکی از عوامل احتمالی بروز مسمومیت، از روز گذشته منبع آب شهر باینگان به صورت موقت قطع شده و برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأمین آب شرب شهروندان، آب مورد نیاز مردم از طریق تانکرهای آبرسان سیار تأمین میشود.
فرماندار پاوه با اشاره به ادامه برخی موارد مسمومیت پس از قطع منبع آب، تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که در شرایط فعلی نمیتوان علت بروز مسمومیتها را به طور قطعی به آب نسبت داد و لازم است عوامل احتمالی دیگر نیز از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
الماسی ادامه داد: برای مشخص شدن وضعیت آب آشامیدنی، عوامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه از منبع تأمین آب شهر باینگان نمونهبرداری کردهاند و نمونهها برای انجام آزمایشهای تخصصی و بررسیهای لازم به آزمایشگاه ارسال شده است.
وی تأکید کرد: تا زمان اعلام نتایج آزمایشهای تخصصی، هیچ اظهارنظر قطعی درباره علت مسمومیتها یا ارتباط آن با آب آشامیدنی امکانپذیر نیست و باید منتظر نتیجه بررسیهای کارشناسی ماند.
فرماندار پاوه گفت: دستگاههای مسئول از جمله شبکه بهداشت و درمان شهرستان موضوع را با جدیت دنبال میکنند و پس از مشخص شدن نتایج آزمایشها، اطلاعات دقیق و رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان افزود: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم باینگان از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و سلامت مردم خط قرمز مسئولان محسوب میشود.
الماسی خاطرنشان کرد: در صورتی که نتایج آزمایشها هرگونه آلودگی در منبع آب را تأیید کند، اقدامات لازم برای تأمین آب سالم و بهداشتی و همچنین تعیین منبع جایگزین بدون فوت وقت انجام خواهد شد.
وی افزود: تا مشخص شدن نتیجه نهایی آزمایشها، اقدامات احتیاطی لازم برای تأمین آب شرب شهروندان ادامه خواهد داشت و موضوع از سوی دستگاههای متولی به صورت مستمر رصد میشود.
فرماندار پاوه همچنین از شهروندان باینگان خواست از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی که ممکن است موجب نگرانی مردم شود، خودداری کنند و اخبار مربوط به وضعیت مسمومیت شهروندان و آب آشامیدنی را تنها از طریق رسانههای رسمی و مراجع ذیصلاح دنبال کنند.
الماسی با بیان اینکه اطلاعرسانی درباره نتایج بررسیها پس از مشخص شدن یافتههای کارشناسی انجام خواهد شد، گفت: هدف مدیریت شهرستان در شرایط کنونی، شناسایی دقیق علت بروز مسمومیتها، پیشگیری از افزایش موارد و اطمینان از سلامت آب آشامیدنی مردم است.
وی در پایان تأکید کرد: تا زمان مشخص شدن علت اصلی، بررسیهای بهداشتی و درمانی ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه مورد جدید یا تغییر در شرایط، اقدامات لازم از سوی دستگاههای مسئول انجام میشود.