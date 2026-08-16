72 درصد مردم قزوین ورزش نمیکنند
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: هماکنون حدود 28 درصد جمعیت استان در فعالیتهای ورزشی مشارکت دارند و 72 درصد از این کار امتناع میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مظفر علی شائی امشب در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قزوین،که با حضور فرماندار برگزار شد اظهارداشت: کم تحرکی نیمی از جمعیت قزوین نگرانکننده است، پس با اجرای طرح «باشگاه پارک» به عنوان یکی از برنامههای شاخص در سال جاری بدنبال دسترسی آسان، ارزان و عادلانه مردم به ورزش و ارائه الگوی موفق در استان قزوین هستیم.
علیشایی تصریح کرد: کمتحرکی امروز به عنوان یکی از بیماریهای تمدن جدید شناخته میشود؛ پدیدهای که علاوه بر چاقی و اضافهوزن، زمینهساز بروز بیماریهای غیرواگیر است و هزینههای سنگینی را نیز به نظام سلامت تحمیل میکند.
وی افزود: شروع چاقی از سنین پایین، رابطه مستقیمی با افزایش بیماریهای غیرواگیر دارد و براساس آمارهای ارایه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین حدود 49.6 درصد جمعیت استان از تحرک بدنی کافی برخوردار نیستند لذا باید نگاه جدیتری به توسعه ورزش همگانی داشته باشیم.
علیشایی بیان کرد: برنامه توسعه ورزش همگانی استان بر مبنای سیاستهای کلان حوزه ورزش تدوین شده و قرار است با استفاده از ظرفیتهای بومی، مشارکت بینبخشی دستگاهها، همراهی نهادهای مردمی و همکاری شهرداریها اجرا شود تا امکان دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به ورزش فراهم شود.
وی یادآورشد: ورزش همگانی به معنای «ورزش برای همه» در هر سن، برای هر جنسیت و با کمترین هزینه میتواند به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند، اجرای این برنامه نیز در قزوین با همین رویکرد دنبال خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین اظهارداشت: هماکنون حدود 28 درصد جمعیت استان در فعالیتهای ورزشی مشارکت دارند و در چشمانداز این طرح حرکت به سمت استانی فعال و بانشاط با مشارکت 50 درصدی شهروندان در فعالیتهای ورزشی تا افق 1408 پیش بینی شده است.
وی گفت: چهار راهبرد اصلی این برنامه شامل ترویج فعالیت بدنی از طریق آموزشهای تخصصی، توسعه دسترسی آسان و ارزان مردم به فضاهای ورزشی، افزایش فرصتهای مشارکت برای اقشار مختلف و نیز تعامل بینبخشی، شبکهسازی و نظارت بر اجرای سیاستهای ورزش همگانی است.
علیشایی اضافه کرد: هدف کلان این برنامه، ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی مردم و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه است و برای تحقق آن، همراهی و مشارکت نهادهایی همچون شهرداریها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، رسانهها، نیروهای مسلح و اداره کل ورزش و جوانان است.
وی درخصوص منابع مالی اجرای این برنامه نیز گفت: اعتبار مورد نیاز این طرح از محل منابع اداره کل ورزش و جوانان، شهرداریها و دستگاههای اجرایی تامین خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین با اشاره به برنامههای شاخص سال جاری، افزود: ایجاد باشگاه پارک، برگزاری رویدادهای خانوادهمحور، اجرای پویش آخر هفتههای فعال و توسعه ورزش برای کارکنان دولت و کارگران از مهمترین برنامههایی هستند که امسال برای گسترش فعالیت بدنی این استان در نظر گرفته شده است.
علیشایی، طرح باشگاه پارک را یکی از مهمترین مدلهای توسعه ورزش همگانی در قزوین دانست و افزود: در این طرح بدون تحمیل هزینه به خانوادهها، از فضاهای موجود در پارکها برای راهاندازی فعالیتهای متنوع ورزشی استفاده می شود و رشتههایی مانند تنیس روی میز، بدمینتون، دوچرخهسواری و سایر ورزشهای قابل اجرا در فضاهای باز، پارکها ساماندهی میشود و هر پارک میتواند همچون یک باشگاه ورزشی با مدیریت مشخص فعالیت کند.
وی تاکید کرد: اگر این طرح به درستی در قزوین اجرا شود، میتواند به عنوان مدلی موفق در سطح کشور نیز معرفی شود و همچنین در کنار آن، ورزش محلهمحور نیز با همکاری شهرداریها دنبال خواهد شد تا پارکها و فضاهای عمومی به پایگاههای اجتماعی، ورزشی و هویتی برای شهروندان تبدیل شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین افزود: هیاتهای ورزشی نیز میتوانند با برگزاری برنامههای خانوادهمحور در مناسبتها و در رشتههایی مانند بسکتبال و والیبال، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای بدنی را فراهم کنند و در قالب پویش آخر هفتههای فعال، برنامههایی همچون پیادهروی، دوچرخهسواری، اسکیت و کوهپیمایی به میزبانی دستگاههای اجرایی در سطح استان برگزار کنند.
علیشایی با اشاره به افزایش شیوع بیماریهای غیرواگیر در کشور، گفت: نظام سلامت به تنهایی پاسخگوی پیامدهای ناشی از کمتحرکی نیست و بهترین راهکار، پیشگیری از طریق گسترش فعالیت بدنی و ارتقای سواد سلامت و تغذیه در جامعه است.
وی در ادامه بر لزوم اجرایی شدن مصوبات مربوط به نظام مسایل جوانان، تاکید کرد و با تشریح عملکرد سال گذشته و برنامههای راهبردی سال جاری گفت: در حوزه اوقات فراغت و توانمندسازی جوانان، اقدامات شاخصی در استان صورت گرفته به طوری که سال گذشته 500 برنامه متنوع در سطح استان اجرا شد که نیمی از آنها در شهرستان قزوین و مابقی در سایر شهرستانهای استان متمرکز بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، بیان کرد: طرح مهتا (مهارتآموزی تا اشتغال) با هدف اتصال آموزش به بازار کار اجرا شد و در نتیجه آن، 670 نفر از جوانان استان آموزش دیده وارد بازار اشتغال شدند و در این راستا استان قزوین در ردیف پنج استان برتر کشور قرار گرفت.
علی شائی ادامه داد: ارائه 13 طرح در حوزه خوداشتغالی جوانان نیز از دیگر اقدامات مهم حوزه اقتصادی و اشتغالزایی در سال گذشته بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین خاطرنشان کرد: با هدف آشنایی نسل جوان با دستاوردهای انقلاب اسلامی، طرح روایت پیشرفت برای یک هزار نفر از جوانان استان برگزار شد.
این مسئول همچنین از بهرهمندی بیش از 100 هزار نفر از ظرفیتهای ورزشی استان در راستای غنیسازی اوقات فراغت خبر داد و یادآور شد: تمرکز اصلی در سال جاری بر توانمندسازی روانی و اجتماعی جوانان خواهد بود و در این راستا، برگزاری کارگاههای آموزشی، دورههای مهارتی با حضور اساتید استانی و ملی و توسعه فعالیت خانههای جوان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برنامههایی در حوزه تحکیم خانواده، فعالیتهای معنوی، اعزام زوجین سادات به مشهد مقدس در دهه ولایت و همچنین پیگیری موضوع تابآوری جوانان، مشارکت اجتماعی و جذب دانشآموزان و دانشجویان به سازمانهای مردمنهاد (سمنها) نیز پیشبینی شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین از ایجاد شبکه اشتغال و کارآفرینی برای جوانان بهعنوان یکی دیگر از برنامههای مهم سال جاری یاد کرد و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی، جلسات نقد و نظر ویژه جوانان و اجرای برنامههای مناسبتی نیز ادامه خواهد داشت.
علیشائی با اشاره به ضرورت رفع سرگردانی نوجوانان و جوانان در حوزه هویت و زیست اجتماعی اظهار کرد: یکی از طرحهای تحولی پیشنهادی در حوزه اوقات فراغت، ایجاد پایگاههای هویتی و فرهنگی در سطح شهر قزوین است.
وی اظهارداشت: در این طرح 10 نقطه در سطح شهر قزوین برای راهاندازی پایگاههای اوقات فراغت انتخاب شده و تجهیز خواهند شد.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین ادامه داد: این مراکز بهصورت مجتمعهای چندمنظوره شامل خدمات مشاورهای، فنی و حرفهای، ورزشی و فرهنگی فعالیت میکنند و هدف اصلی آنها ایجاد فضایی امن برای تعامل مشترک نوجوانان، جوانان و خانوادههاست.