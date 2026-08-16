یک کشته و 5 مصدوم دستاورد واژگونی پژوپارس در جاده شازند

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس در جاده شازند حدفاصل اسکان به گاوگدار، به به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی از پایگاه‌های اورژانس مهاجران و توره به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این حادثه رانندگی یک نفر از مصدومین به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد و 5 نفر نیز مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: تمامی مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه فوریت‌های پزشکی، توسط تکنسین‌های اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

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