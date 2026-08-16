خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی اسلام‌آباد غرب خبر داد:

دستگیری عامل اسیدپاشی در شهرستان اسلام‌آباد غرب

دستگیری عامل اسیدپاشی در شهرستان اسلام‌آباد غرب
کد خبر : 1826705
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آباد غرب به شناسایی و دستگیری یک عامل اسیدپاشی در منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک قرد متهم به اسیدپاشی در این شهرستان شناسایی و با تلاش مأموران انتظامی دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حیدر حق‌جویان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع اسیدپاشی در یکی از میادین شهرستان اسلام آبادغرب به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله مأموران کلانتری 11 به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی اعزام شده در محل وقوع حادثه و انجام تحقیقات و بررسی‌های اولیه مشخص شد یک جوان حدوداً 30 ساله اقدام به اسیدپاشی به روی یک پیرمرد کرده و سپس به سرعت از محل حادثه متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آباد غرب اظهار داشت: مأموران انتظامی اعزام شده به محل وقوع حادثه، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اسیدپاشی شده و در فرایند یک عملیات ضربتی نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند.

سرهنگ حق‌جویان تصریح کرد: پس از دستگیری متهم اسیدپاشی مشخص شد این فرد دارای کارت قرمز اختلالات روانی است. این فرد متهم به اسیدپاشی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر