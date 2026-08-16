به گزارش ایلنا، سرهنگ حیدر حق‌جویان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع اسیدپاشی در یکی از میادین شهرستان اسلام آبادغرب به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله مأموران کلانتری 11 به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی اعزام شده در محل وقوع حادثه و انجام تحقیقات و بررسی‌های اولیه مشخص شد یک جوان حدوداً 30 ساله اقدام به اسیدپاشی به روی یک پیرمرد کرده و سپس به سرعت از محل حادثه متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آباد غرب اظهار داشت: مأموران انتظامی اعزام شده به محل وقوع حادثه، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اسیدپاشی شده و در فرایند یک عملیات ضربتی نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند.

سرهنگ حق‌جویان تصریح کرد: پس از دستگیری متهم اسیدپاشی مشخص شد این فرد دارای کارت قرمز اختلالات روانی است. این فرد متهم به اسیدپاشی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

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