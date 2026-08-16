فرمانده انتظامی استان در نشست با خبرنگاران:
سرقت در صدر جرایم استان مرکزی قرار دارد / رشد 20 درصدی کشفیات پلیس امنیت اقتصادی
رسانهها در اصلاح آسیبهای اجتماعی نقشی مانند پلیس دارند
فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه سرقت در صدر جرایم این استان قرار دارد، گفت: بیشترین نوع سرقت در استان مربوط به اماکن خصوصی است. بخشی از این سرقتها به دلیل رعایت نکردن الزامات اولیه ایمنی از سوی مالکان اماکن خصوصی اتفاق میافتد. مالکان این اماکن باید نسبت به تأمین حفاظ، تجهیزات ایمنی و مراقبت مستمر از اموال خود توجه بیشتری داشته باشند تا زمینه وقوع سرقتها از این اماکن کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، سردار فرزاد تاجره در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: کشف سرقت یک فرایند تخصصی است و برای رسیدن به نتیجه، پلیس به ادله و مستندات نیاز دارد و در نهایت پرونده باید در مراجع قضایی نیز مراحل قانونی خود را سپری کند. در مجموع بیش از 53 درصد سرقتهای به وقوع پیوسته در استان کشف شده است. از هر 10 سرقتی که در استان اتفاق افتاده، نزدیک به 7 مورد کشف شده است.
وی با بیان اینکه فرایند کشف سرقت بسیار تخصصی است و چالشهای خاص خود را دارد، به تعداد سارقان دستگیر شده در استان اشاره کرده و ادامه داد: دستگیری سارقان به دلیل شرایط خاص برخی از جرایم و مسلح یا خشن بودن تعدادی از سارقان، نیازمند برنامهریزی دقیق و عملیاتهای تخصصی است و همکاران پلیس آگاهی در این زمینه تلاشهای قابل توجهی داشتهاند. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 2400 سارق در استان مرکزی دستگیر شدهاند.
رشد 20 درصدی کشفیات پلیس امنیت اقتصادی
فرمانده انتظامی استان مرکزی به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 35 پرونده در حوزه جرایم اقتصادی در استان تشکیل شده که ارزش ریالی این پروندهها بالغ بر 9817 میلیارد ریال است. این پروندهها بیشتر در حوزه اختلاس، فرار مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرایم مرتبط با حوزه اقتصادی تشکیل شده و پلیس امنیت اقتصادی با قاطعیت و رعایت کامل قانون با متخلفان برخورد کرده است.
سردار تاجره تصریح کرد: مقابله با خودروهای حامل کالای قاچاق، از مأموریتهای دشوار پلیس است و مأموران انتظامی در این مسیر با خطرات متعددی مواجه هستند. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 380 دستگاه خودرو مرتبط با قاچاق کالا توقیف شده است. همچنین کشفیاتی به ارزش بیش از 5869 میلیارد ریال در حوزه پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ثبت شده که ارزش ریالی این کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.
وی بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با وجود پیچیدگیهای بسیار برخی پروندههای این حوزه و احتمال ارتباط متهمان با افراد متعدد، با سلامت و قاطعیت به وظایف خود عمل میکنند و در این راستا برخورد با جرایم اقتصادی با جدیت پیگیری میشود. از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 400 نفر در ارتباط با جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و احتکار در این استان دستگیر و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
به نتیجه رسیدن 85 درصد پروندههای جعل و کلاهبرداری
فرمانده انتظامی استان مرکزی به موضوع جعل و کلاهبرداری و همچنین میزان جرایم اتفاق افتاده این حوزه در سطح استان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 85 درصد پروندههای جعل و کلاهبرداری در این استان به نتیجه رسیده و متهمان این پروندهها نیز دستگیر شدهاند. همچنین در این بازه زمانی 14 کلاهبردار حرفهای نیز در سطح این استان شناسایی شده و در نهایت با تلاش مأموران انتظامی استان دستگیر شدهاند.
سردار تاجره ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 1400 فقره جرم سایبری در استان مرکزی رسیدگی شده که حدود 88 درصد این پروندهها به نتیجه رسیده است. بیش از 180 میلیارد ریال از حسابهای مرتبط با جرایم سایبری مسدود و مبالغ برای بازگرداندن به مالباختگان پیگیری شده است. در برخی جرایم سایبری، مجرمان از دانش و مهارت بیشتری نسبت به قربانیان برخوردار هستند و با استفاده از روشهای مختلف، افراد را فریب میدهند.
وی به اقدامات انجام شده اشاره داشته و اضافه کرد: شماره 096380 به صورت شبانهروزی در اختیار شهروندان قرار دارد و شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با مشکلات و جرایم سایبری و فضای مجازی، برای دریافت مشاوره و راهنمایی با پلیس فتا تماس بگیرند. در حوزه پیشگیری و آموزش نیز حدود 35 کلاس آموزشی با موضوع جرایم و آسیبهای فضای مجازی برگزار شده و 1300 نفر از شهروندان در این دورهها، آموزشهای لازم را دریافت کردهاند.
کشف حدود 1270 کیلوگرم موادمخدر
فرمانده انتظامی استان مرکزی به اقدامات و عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر استان در سال جاری اشاره کرده و در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از 200 عملیات در حوزه مبارزه با موادمخدر انجام شده و حدود 1270 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شده است. همچنین 1360 نفر از خردهفروشان و قاچاقچیان موادمخدر نیز دستگیر شدهاند. در این مدت بیش از 2600 معتاد متجاهر نیز جمعآوری و برای ساماندهی تحویل مراجع مربوط شدهاند.
سردار تاجره به آمادگی برای جمعآوری معتادان اشاره داشته و افزود: پلیس آمادگی دارد در مدت کوتاهی نسبت به جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهرها، پارکها و معابر اقدام کند، اما کمبود ظرفیت مناسب در مراکز نگهداری، مانع تحقق کامل این هدف است. ظرفیت مراکز نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر یکی از چالشهای اصلی در این حوزه است. برای توسعه مراکز بازپروری معتادان متجاهر به همراهی خیران و دستگاههای اجرایی مسئول نیاز داریم.
وی بر ضرورت داشتن نگاه حمایتی به معتادان متجاهر تأکید کرده و در این رابطه ادامه داد: این افراد را باید به عنوان انسانهایی گرفتار آسیبهای جسمی و روحی نگاه کرده و در این راستا تلاش کرد با درمان و بازپروری، زمینه بازگشت آنان به جامعه نیز فراهم شود. چرا که بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی با حل این مسئله کاهش خواهد یافت. اگر زیرساختهای مناسب فراهم شود، پلیس میتواند در کاهش این آسیب اجتماعی نقش مؤثرتری ایفا کند.
کاهش یک درصدی تصادفات رانندگی
فرمانده انتظامی استان مرکزی به اقدامات پلیس راهور و پلیس راه در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: هدف پلیس جریمه کردن نیست، اما در شرایط فعلی جریمه یکی از ابزارهای قانونی برای بازدارندگی از تخلفات است. موضوع اعمال جریمه در بسیاری از تخلفات حوزه راهنمایی و رانندگی سبب پیشگیری از وقوع یک اتفاق و یا حادثه میشود. امیدواریم روزی برسد که با رعایت قوانین و همکاری شهروندان، نیاز به اعمال جریمه در حداقل باشد.
سردار تاجره به میزان اعمال جریمههای انجام شده در بازه زمانی ایام عید نوروز و همچنین حجم کاهش تصادفات رانندگی اشاره داشته و تصریح کرد: در نوروز سال جاری اعمال جریمههای رانندگی 95 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. همچنین تصادفات رانندگی 25 درصد و جانباختگان ناشی از تصادفات نیز 25 درصد کاهش داشت. از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع تصادفات رانندگی در استان حدود یک درصد کاهش یافته است.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 46 هزار و 600 دستگاه خودرو در مراکز تعویض پلاک استان مرکزی خدمات دریافت کردهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 133 درصد افزایش داشته است. همچنین در این بازه زمانی حدود 480 گواهینامه جدید موتورسیکلت نیز در استان صادر شده است. اقدامات متعددی برای ساماندهی وسایل نقلیه و نیز کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از تخلفات رانندگی در سطح استان انجام شده است.
برقراری 255 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110
فرمانده انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 95 هزار و 500 نفر به مقرهای انتظامی استان مرکزی مراجعه کردهاند و درخواستها و مطالبات آنان در چارچوب وظایف پلیس پیگیری شده است. همچنین بیش از 255 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در استان برقرار شده است که از این میزان بیش از 120 هزار تماس آن عملیاتی بوده و مأموران پلیس برای رسیدگی به درخواست شهروندان در محل حاضر شدهاند.
سردار تاجره ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 6500 تماس با سامانه 197 دفتر نظارت همگانی پلیس برقرار شده که بخشی از این تماسها در قالب پیشنهاد، تشکر و بخشی نیز در قالب انتقاد و اعلام مشکلات فرایندی یا رفتاری بوده است. انتقادات شهروندان برای پلیس اهمیت زیادی دارد و موارد مطرح شده بررسی و در صورت نیاز، اصلاح فرایندها یا آموزش و تذکر به کارکنان انجام میشود تا خدمات انتظامی با کیفیت مطلوبتری ارائه شود.
وی اضافه کرد: بیش از 66 برنامه ارتباط مستقیم پلیس با شهروندان در مرکز استان و سایر شهرستانهای تابعه برگزار شده است. در این برنامهها تلاش شده است تا مسائل و مطالبات شهروندان به صورت مستقیم شنیده شده و برای رفع آنها اقدام شود. 11 مؤسسه خدمات حفاظتی در استان مرکزی فعال است که 617 نفر در آنها مشغول به کار هستند. در این راستا با توجه به صنعتی بودن استان، توسعه این ظرفیتها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مراجعه 3300 نفر به مرکز مشاوره انتظامی استان مرکزی
فرمانده انتظامی استان مرکزی به فعالیت مراکز مشاوره و مددکاری پلیس اشاره کرده و گفت: در سال جاری 3300 نفر به مرکز مشاوره انتظامی این استان مراجعه کردند که بیش از 82 درصد مشکلات این افراد در همان مرکز حلوفصل شد و نیازی برای مراجعه آنان به دستگاه قضایی نبود. توسعه مراکز مشاوره در کلانتریها میتواند از ورود پروندههای ساده به دستگاه قضایی جلوگیری کند و در نتیجه فرصت بیشتری برای رسیدگی به پروندههای مهمتر فراهم آورد.
سردار تاجره به فعالیت دفاتر پلیس+10 در استان اشاره داشته و در این رابطه افزود: 23 دفتر خدمات پلیس +10 در سطح استان مرکزی فعال است که این دفاتر از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 167 هزار خدمت در حوزههای مختلف از جمله گذرنامه، گواهینامه، وظیفه عمومی و سایر خدمات انتظامی به شهروندان ارائه کردهاند. در این بازه زمانی بیش از 11 هزار گذرنامه برای شهروندان استان صادر شده که از این تعداد بیش از 5000 مورد گذرنامه زیارتی بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 38 هزار پرونده قضایی به صورت الکترونیکی از سوی مجموعه انتظامی استان به دستگاه قضایی ارسال شده است. در حوزه جذب و گزینش نیز بیش از 120 نفر برای استخدام در مجموعه انتظامی شناسایی شدهاند که پس از گذراندن مراحل لازم، وارد سازمان خواهند شد. این استان 229 شهید انتظامی، 88 جانباز، 28 آزاده سرافراز و 4100 بازنشسته انتظامی دارد که هر کدام سالها برای تأمین نظم و امنیت جامعه تلاش کردهاند.
رسانهها در اصلاح آسیبهای اجتماعی نقشی مانند پلیس دارند
فرمانده انتظامی استان مرکزی با تأکید بر اینکه رسانهها در اصلاح آسیبهای اجتماعی نقشی مانند پلیس دارند، اظهار داشت: نقش مهم رسانهها در اصلاح رفتارهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انکارناپذیر است. همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و رسانهها برای ارتقاء امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی امری ضروری است. خبرنگاران با یک واژه، جمله یا حتی نشانه نگارشی میتوانند بر آبروی یک فرد، مسئول یا دستگاه اجرایی اثر بگذارند.
سردار تاجره تصریح کرد: پیشگیری، افزایش آگاهی عمومی و همکاری شهروندان با پلیس نقش مهمی در کاهش جرایم دارد و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی صحیح و آموزش شهروندان، در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند. از این رو مسئولیت و حساسیت شغل رسانهای بسیار بالا است. امنیت متعلق به تمامی شهروندان است. هرجا همراهی و اعتماد متقابل میان شهروندان و پلیس وجود داشته باشد، نتیجه آن کاهش آسیبها و افزایش آرامش و امنیت در جامعه خواهد بود.