واژگونی پراید در برخوار پنج مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷:۱۸ صبح امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه در جاده اردستان ـ اصفهان، مقابل شهرک صنعتی کمشچه در شهرستان برخوار رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و پنج مصدوم شامل یک مرد، دو زن و دو دختر ۹ ساله را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کاشانی منتقل کردند.

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