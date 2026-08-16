واژگونی پراید در برخوار پنج مصدوم داشت
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده اردستان ـ اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷:۱۸ صبح امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه در جاده اردستان ـ اصفهان، مقابل شهرک صنعتی کمشچه در شهرستان برخوار رخ داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شدند و پنج مصدوم شامل یک مرد، دو زن و دو دختر ۹ ساله را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کاشانی منتقل کردند.