فوق تخصص قرنیه عنوان کرد؛
اصفهان قطب پیشرفته درمانهای چشمی کشور / هشدار نسبت به تبلیغات فریبنده جراحی چشم در فضای مجازی
محمد قریشی، فوقتخصص قرنیه در نشستی خبری ضمن تشریح مسیر توسعه چشمپزشکی نوین در اصفهان، بر ضرورت شفافیت در اطلاعرسانی پزشکی، دقت در جراحیهای زیبایی چشم و توجه به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد قریشی در ابتدای این نشست با اشاره به نقش اصفهان در عرصه چشمپزشکی کشور گفت: دوره تخصص را در اصفهان گذراندم و برای دوره فلوشیپ فوقتخصص به آمریکا رفتم و دوباره به اصفهان بازگشتم. بخش فوقتخصصی چشم را در بیمارستان فارابی پایهگذاری کردیم و تجهیزات لازم را وارد کردیم؛ در بیمارستان فیض نیز بخش شبکیه را راهاندازی کردیم.
قریشی با اشاره به محدودیتهای موجود در سیستم دولتی تصریح کرد: در سیستم دولتی مشکلات و محدودیتهایی وجود دارد؛ به همین دلیل مرکزی را تأسیس کردیم تا بتوانیم اعمال پیشرفتهای همچون لیزیک را بهصورت تخصصی ارائه دهیم.
وی ادامه داد: برای گسترش جراحی آبمروارید به روش نوین گامهای خوبی برداشتیم و تلاش کردیم این تجهیزات را به مراکز دولتی هم بیاوریم، اما محدودیتها مانع شد؛ از این رو تصمیم گرفتیم مرکزی راهاندازی کنیم که برترین فناوریهای چشمپزشکی را در اختیار بیماران قرار دهد و اینگونه کلینیک چشمپزشکی پارسیان متولد شد.
وی با بیان اینکه مسیر راهاندازی این مرکز با موانع فراوانی همراه بود، خاطرنشان کرد: با وجود همه دشواریها، پیشرفتهترین تجهیزات را وارد کردیم و کلینیک راهاندازی شد. پیشرفتهترین دستگاه لیزیک چشم را برای نخستینبار ما فعال کردیم و جراحیهای تخصصی آبمروارید نیز در این مرکز انجام شد.
قریشی با اشاره به یک دستاورد شاخص گفت: در اصفهان روشهای نوین چشمپزشکی و جراحی را پایهگذاری کردیم و در واقع برشهای چشم را در جراحی با لیزر و کامپیوتر انجام دادیم؛ بهگونهای که تنها مرکز در اصفهان و ایران بودیم که این شیوه را ارائه میکرد.
این فوقتخصص قرنیه با تأکید بر پیشرفت چشمگیر چشمپزشکی در کشور تصریح کرد: ما علاوه بر فناوری، به تربیت سرمایه انسانی نیز توجه ویژه داریم و یک مرکز تحقیقاتی فعال داریم. نخستین مرکزی بودیم که موفق به دریافت ایزو شدیم و مجوزهای رسمی پذیرش بیماران بینالمللی را نیز اخذ کردیم.
قریشی با اشاره به اهمیت کیفیت و اعتمادسازی گفت: دستگاههای مرکز بهصورت مستمر کالیبره میشوند و در حوزه برندینگ نیز در حال فعالیت هستیم. تلاش کردهایم نیروی انسانی قوی داشته باشیم و با اهمیت دادن به بیمار، اعتماد او را جلب کنیم. تلاش ما درمان بیمار و حل مشکلات اوست؛ این هدف اصلی ماست.
رئیس مرکز جراحی چشم پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تبلیغات غیرواقعی در حوزه پزشکی گفت: باید جلوی تبلیغات خلاف واقع گرفته شود. افراد زیادی در حوزه پزشکی و جراحی تبلیغات دروغین دارند، اما ما با بیماران اینگونه رفتار نمیکنیم. فناوریهای نوین چشمپزشکی وجود دارد که میتوان از آن برای درمان بهره گرفت؛ باید راههای درست را جلوی پای بیمار گذاشت.
وی همچنین درباره اعمال زیبایی چشم هشدار داد و اظهار کرد: در کارهای زیبایی باید دقت شود که به چشم آسیب وارد نشود. متأسفانه مشکلاتی برای سلامتی ایجاد شده، زیرا برخی کارهای زیبایی بهدرستی انجام نمیشود؛ بنابراین باید دقت داشت که این اقدامات بهشکل صحیح صورت گیرد.
این فوقتخصص قرنیه با اشاره به رویکرد پیشگیرانه مرکز اظهار کرد: تلاش میکنیم کیفیت خدمات را بالا ببریم و اقدامات پیشگیرانه را نیز در دستور کار داریم. در خصوص مشکلات شبکیه نیز اقداماتی در حال انجام است که مهمترین آن مربوط به بیماران دیابتی است؛ چراکه در صورت تشخیص و اقدام بهموقع میتوان مشکل را برطرف کرد.
قریشی در پاسخ به پرسشی درباره سلامت چشم افزود: مطالعه در نور مناسب از ضعیف شدن چشم جلوگیری میکند. برخی انواع دیابت مشکلات بسیاری در بینایی ایجاد میکنند و اگر بهسرعت شناسایی نشوند، عوارض جدی بهدنبال خواهند داشت.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی این حوزه گفت: هزینه تجهیزات پزشکی بهشدت افزایش یافته، زیرا نرخ ارز بهطور چشمگیری بالا رفته است. بیمهها نیز چالشهایی دارند و با معوقات مواجهاند که از این نظر هم دچار مشکل شدهایم. با این حال ما در مرکز دقیقاً مطابق تعرفه عمل میکنیم.
وی با ارزیابی مثبت از وضعیت چشمپزشکی کشور تصریح کرد: جایگاه چشمپزشکی ایران خوب است و با وجود محدودیتها تلاش کردهایم از علم روز عقب نمانیم و بهترین فناوریها را در اختیار داشته باشیم. پزشکان بسیار خوبی داریم که در این عرصه فعالیت میکنند.
قریشی در پایان درباره سن مناسب جراحی لیزیک گفت: سن مناسب جراحی لیزیک بالای ۱۸ سال است و در سنین خیلی بالا نیز ممکن است جراحی پاسخ مطلوب ندهد.