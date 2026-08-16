دستگاههای اجرایی اصفهان خود را برای سیلابهای احتمالی پاییز آماده کنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به احتمال بارشهای شدید و وقوع سیلاب در ماههای مهر، آبان و آذر امسال نیاز است که دستگاههای اجرایی در این استان از الان به فکر باشند و تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جنگلبان در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهار داشت: با توجه به افزایش کنونی دمای هوا در اقیانوس آرام و پیش بینی وقوع بارشهای حدی در مناطق متعدد از جمله خاورمیانه و ایران طی پاییز امسال لازم است که دستگاهها و سازمانهای مختلف در استان اصفهان نیز برنامه ریزی و اقدامات لازم مرتبط با جلوگیری از آبگرفتگی و سیلاب در نواحی گوناگون را داشته باشند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس دستورالعمل پیشگیری و کنترل سیلاب به تمام نهادها ابلاغ شده و با اجرای طرحهای مختلف مانند آبخیزداری میتوان خطرات این پدیده را کاهش و نتایج مثبت آن از جمله تغذیه سفرههای آب زیرزمینی را افزایش داد.
وی با اشاره به گستردگی عرصههای طبیعی اصفهان خاطرنشان کرد: این استان حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع و ۴۱۴ هزار هکتار جنگل طبیعی دارد و بخشهایی از مراتع غرب و جنوب استان، مناطق زاگرسی و ارتفاعات کرکس از مناطق مستعد وقوع آتشسوزی به شمار میروند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه افزایش دما خطر وقوع آتشسوزی را افزایش میدهد، تأکید کرد: با وجود کاهش ۷۷ درصدی آتش سوزی، ضرورت رعایت اصول پیشگیری همچنان پابرجاست و دستگاههای مسوول باید آمادگی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی حفظ کنند.
وی همچنین از اجرای طرحهای مقابله با بیابانزایی و کانونهای گرد و غبار در شرق استان خبر داد و گفت: طی یک ماه گذشته با همکاری اداره منابع طبیعی و شرکت شهرکهای صنعتی، عملیات نهالکاری و بیابانزدایی در ۵۴۰ هکتار از کانونهای بحرانی شرق اصفهان انجام شده است.
شیشهفروش افزود: در ادامه این طرحها، یک هزار و ۲۵۰ هکتار دیگر از مناطق مستعد نیز در برنامه اجرای عملیات قرار دارد که میتواند در کاهش آثار گرد و غبار و تثبیت اراضی نقش مؤثری داشته باشد.
وی در پایان با تقدیر از جنگلبانان و کارکنان منابع طبیعی استان اظهار داشت: حفاظت از عرصههای طبیعی، مقابله با تخریب پوشش گیاهی و قاچاق چوب و حضور مستمر در مناطق مختلف، نیازمند تلاش و آمادگی شبانه روزی نیروهای منابع طبیعی است.