خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور صریح استاندار فارس برای تسریع در روند ثبت ملی بافت تاریخی کازرون

دستور صریح استاندار فارس برای تسریع در روند ثبت ملی بافت تاریخی کازرون
کد خبر : 1826609
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت حفاظت از بافت تاریخی کازرون، دستور داد مطالعات مربوط به ثبت ملی این بافت که در دستور کار قرار دارد، هرچه سریع‌تر انجام و روند قانونی ثبت آن با جدیت و اولویت دنبال شود.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با ابراز تأسف از آسیب واردشده اخیر به بخشی از بافت تاریخی کازرون، بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی این شهر تأکید کرد و گفت: بافت‌های تاریخی شهرهای تمدنی فارس، بخشی از سرمایه هویتی استان و از ظرفیت‌های مهم آن در حوزه گردشگری هستند و باید با جدیت مورد حفاظت قرار گیرند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید ضمن تسریع در انجام مطالعات و تکمیل فرآیند ثبت ملی بافت تاریخی کازرون، اقدامات قانونی و حفاظتی لازم را برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این محدوده دنبال کنند.

استاندار فارس همچنین دستور داد تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سایر بافت‌های تاریخی استان اتخاذ شود و دستگاه‌های ذی‌ربط، حفاظت از این محدوده‌ها را با حساسیت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند.

امیری با اشاره به جایگاه بافت‌های تاریخی در سند راهبردی توسعه گردشگری فارس تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این بافت‌ها باید به‌صورت همزمان و در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان دنبال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر