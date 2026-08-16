دستور صریح استاندار فارس برای تسریع در روند ثبت ملی بافت تاریخی کازرون
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت حفاظت از بافت تاریخی کازرون، دستور داد مطالعات مربوط به ثبت ملی این بافت که در دستور کار قرار دارد، هرچه سریعتر انجام و روند قانونی ثبت آن با جدیت و اولویت دنبال شود.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با ابراز تأسف از آسیب واردشده اخیر به بخشی از بافت تاریخی کازرون، بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی این شهر تأکید کرد و گفت: بافتهای تاریخی شهرهای تمدنی فارس، بخشی از سرمایه هویتی استان و از ظرفیتهای مهم آن در حوزه گردشگری هستند و باید با جدیت مورد حفاظت قرار گیرند.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید ضمن تسریع در انجام مطالعات و تکمیل فرآیند ثبت ملی بافت تاریخی کازرون، اقدامات قانونی و حفاظتی لازم را برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این محدوده دنبال کنند.
استاندار فارس همچنین دستور داد تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سایر بافتهای تاریخی استان اتخاذ شود و دستگاههای ذیربط، حفاظت از این محدودهها را با حساسیت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند.
امیری با اشاره به جایگاه بافتهای تاریخی در سند راهبردی توسعه گردشگری فارس تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این بافتها باید بهصورت همزمان و در چارچوب برنامههای توسعهای استان دنبال شود.