به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده با اعلام این خبر گفت: انفجار یادشده در چارچوب عملیات معدنی و با هدف پیشبرد پروژه‌های عمرانی برنامه‌ریزی شده و کاملا تحت کنترل است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان مدیریت بحران، افزود: تمامی تمهیدات ایمنی برای حفظ جان و مال شهروندان و املاک اطراف اندیشیده شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

احمدی‌زاده تصریح کرد: زمان اجرای عملیات با دقت انتخاب شده تا کمترین اختلال در رفت‌وآمد شهری ایجاد شود.

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