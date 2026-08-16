انفجار معدنی امروز در بلوار امیرکبیر شیراز انجام میشود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از انجام عملیات انفجار در محدوده معدن بولوار امیرکبیر شیراز، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد، ساعت ۱۶:۳۰ خبر داد و تاکید کرد: این عملیات با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی و هماهنگی با نهادهای مسئول انجام میشود.
به گزارش ایلنا، سید احمد احمدیزاده با اعلام این خبر گفت: انفجار یادشده در چارچوب عملیات معدنی و با هدف پیشبرد پروژههای عمرانی برنامهریزی شده و کاملا تحت کنترل است.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان مدیریت بحران، افزود: تمامی تمهیدات ایمنی برای حفظ جان و مال شهروندان و املاک اطراف اندیشیده شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
احمدیزاده تصریح کرد: زمان اجرای عملیات با دقت انتخاب شده تا کمترین اختلال در رفتوآمد شهری ایجاد شود.