هنر دست نوجوانان مهمان نمایشگاه همدلی در تالار وحدت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا آب‌سوران در جمع خبرنگاران از حضور خانه سفال و سرامیک کانون در نمایشگاه شکوه همدلی خبر داد و اظهار کرد: در این رویداد که به مدت ۱۰ روز برپاست، ۲۰۰ اثر هنری از تولیدات این مجموعه به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: حضور خانه سفال و سرامیک کانون در این نمایشگاه، گامی در راستای تحقق سیاست «نوجوان‌محوری» و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رویکرد کانون در حمایت از استعدادها و ظرفیت‌های هنری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها محلی برای آموزش نیست؛ بلکه بستری برای کشف استعدادها، تجربه کردن، آفرینش و تبدیل ایده‌های ذهنی کودکان و نوجوانان به آثار واقعی و ماندگار است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان افزود: خانه سفال و سرامیک کانون در سال‌های فعالیت خود، زمینه‌ای برای پرورش خلاقیت و مهارت‌های هنری کودکان و نوجوانان فراهم کرده و امروز آثار تولیدشده در این مجموعه، بخشی از توانمندی و ظرفیت نسل آینده استان را به نمایش می‌گذارد.

آب سوران ادامه داد: در راستای سیاست نوجوان‌محوری و با هدف فراهم کردن فرصت حضور نوجوانان در عرصه‌های واقعی اجتماعی و فرهنگی، خانه سفال و سرامیک کانون برای نخستین‌بار در یک رویداد برون‌سازمانی حضور پیدا می‌کند و حدود ۲۰۰ اثر هنری از این مجموعه در نمایشگاه «شکوه همدلی» در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی بیان کرد: این نمایشگاه و حضور می‌تواند فرصتی ارزشمند برای دیده‌شدن توانمندی‌های کودکان و نوجوانان و همچنین معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کانون به خانواده‌ها، مسئولان و جامعه باشد.

وی با بیان اینکه هنر سفال و سرامیک پیوندی عمیق میان کودک، طبیعت، خلاقیت و فرهنگ ایجاد می‌کند، گفت: وقتی یک کودک یا نوجوان، خاک را لمس می‌کند و با دست‌های خودش به آن شکل می‌دهد، در واقع فرآیندی از خیال‌پردازی، تجربه، یادگیری و آفرینش را پشت سر می‌گذارد؛ فرآیندی که می‌تواند به رشد اعتمادبه‌نفس، خلاقیت و مهارت‌های فردی او کمک کند.

آب سوران خاطرنشان کرد: آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه بخشی از مسیر یادگیری و تجربه یک نوجوان است و پشت هر کدام، ساعت‌ها تمرین، ایده‌پردازی، تلاش و همراهی مربیان کانون قرار دارد.

وی «شکوه همدلی» را فرصتی برای پیوند میان فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های مردمی دانست و گفت: در این نمایشگاه، مخاطبان می‌توانند از نزدیک شاهد بخشی از خلاقیت و توانمندی نسل آینده آذربایجان‌غربی باشند و ببینند چگونه کودکان و نوجوانان این سرزمین، از دل ساده‌ترین عناصر، آثار هنری خلق می‌کنند.

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