به گزارش ایلنا، کاووس همتی اظهار کرد: فارس با دارا بودن ۲ هزار و ۵۳۴ هکتار باغ زردآلو، حدود ۳.۸ درصد از سطح باغ‌های زردآلوی کشور را به خود اختصاص داده و از نظر سطح زیرکشت این محصول در جایگاه نهم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش باغبانی افزود: میانگین عملکرد باغ‌های زردآلوی فارس بیش از ۱۰ تن در هکتار است و شرایط اقلیمی مناسب و تنوع ارقام کشت‌شده، زمینه تولید محصول باکیفیت و عرضه آن به بازارهای مصرف را فراهم کرده است.

همتی ادامه داد: شهرستان‌های آباده، نی‌ریز، داراب، اقلید، استهبان و سپیدان بیشترین سطح زیرکشت و تولید زردآلو را در میان شهرستان‌های فارس دارند و بخش قابل توجهی از محصول استان از باغ‌های این مناطق برداشت می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: زردآلوهای تولیدی استان شامل ارقام شاهرودی، آصفی، فلکه‌ای، خیاری، تخم‌گردی، شکرپاره، قیسی و دیگر ارقام محلی است که از نظر زمان رسیدگی، بازارپسندی و قابلیت مصرف تازه‌خوری یا فرآوری، ویژگی‌های متفاوتی دارند.

وی افزایش بهره‌وری آب، بهبود روش‌های تغذیه و آبیاری، توسعه باغ‌های متراکم، استفاده از نهال‌های سالم و اصلاح‌شده و مدیریت پس از برداشت را از الزامات ارتقای تولید زردآلو در فارس عنوان کرد.

همتی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و افزود: توسعه واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و سردخانه‌ای می‌تواند ضمن کاهش ضایعات محصول، ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کرده و زمینه حضور مؤثرتر زردآلوی فارس در بازارهای داخلی را فراهم کند.

وی با اشاره به تفاوت زمان برداشت زردآلو در شهرستان‌های مختلف استان، رعایت اصول برداشت، حمل‌ونقل و نگهداری محصول را در حفظ کیفیت و کاهش خسارت‌های پس از برداشت مؤثر دانست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان خاطرنشان کرد: استمرار تولید محصول باکیفیت نیازمند همکاری باغداران، کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و تشکل‌های بخش خصوصی است و سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز حمایت از توسعه باغداری اصولی، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف را دنبال می‌کند.

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