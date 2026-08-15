به گزارش ایلنا از اصفهان، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اعلام کرد که چهار سازه تاریخی کشور شامل سی‌وسه‌پل (اصفهان)، بند امیر (فارس)، بند شادوروان (خوزستان) و سازه‌های هیدرولیکی سیراف (بوشهر) به‌عنوان میراث برجسته مهندسی آب ایران در فهرست سازه‌های تاریخی آبیاری جهان ثبت جهانی شدند.

سی‌وسه‌پل اصفهان که در دوره صفوی و به دستور شاه عباس اول و با نظارت مهندس محمدبیک بن حسین بنا اصفهانی بر روی رودخانه زاینده‌رود ساخته شده، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین پل‌های تاریخی ایران محسوب می‌شود، بلکه تجلی‌گاه هماهنگی بی‌نظیر میان معماری، هنر و مهندسی آب است. این سازه با ۳۳ دهانه خود، سال‌هاست که علاوه بر نقش کاربردی در تنظیم و عبور آب، به‌عنوان یکی از نمادهای شناخته‌شده شهر اصفهان در سطح جهانی مطرح است.

ثبت این سازه‌ها در فهرست جهانی WHIS نشان‌دهنده جایگاه بلند مهندسی آب ایران در طول تاریخ و بهره‌گیری هوشمندانه نیاکان ما از منابع آب در جهت توسعه پایدار است.

بر اساس اعلام کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مراسم اهدای تندیس یادبود این موفقیت در بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی آبیاری و زهکشی که در اکتبر ۲۰۲۶ در شهر مارسی فرانسه برگزار خواهد شد، انجام می‌شود.

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