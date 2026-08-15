سیوسهپل اصفهان در فهرست سازههای تاریخی آبیاری جهان ثبت شد
در اقدامی ماندگار در عرصه بینالمللی، سیوسهپل تاریخی اصفهان بههمراه سه سازه ارزشمند دیگر کشور، از سوی هیأت داوران کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی (ICID) شایسته دریافت جایزه معتبر WHIS شناخته شد و در فهرست سازههای تاریخی آبیاری جهان به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اعلام کرد که چهار سازه تاریخی کشور شامل سیوسهپل (اصفهان)، بند امیر (فارس)، بند شادوروان (خوزستان) و سازههای هیدرولیکی سیراف (بوشهر) بهعنوان میراث برجسته مهندسی آب ایران در فهرست سازههای تاریخی آبیاری جهان ثبت جهانی شدند.
سیوسهپل اصفهان که در دوره صفوی و به دستور شاه عباس اول و با نظارت مهندس محمدبیک بن حسین بنا اصفهانی بر روی رودخانه زایندهرود ساخته شده، نهتنها یکی از بزرگترین پلهای تاریخی ایران محسوب میشود، بلکه تجلیگاه هماهنگی بینظیر میان معماری، هنر و مهندسی آب است. این سازه با ۳۳ دهانه خود، سالهاست که علاوه بر نقش کاربردی در تنظیم و عبور آب، بهعنوان یکی از نمادهای شناختهشده شهر اصفهان در سطح جهانی مطرح است.
ثبت این سازهها در فهرست جهانی WHIS نشاندهنده جایگاه بلند مهندسی آب ایران در طول تاریخ و بهرهگیری هوشمندانه نیاکان ما از منابع آب در جهت توسعه پایدار است.
بر اساس اعلام کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مراسم اهدای تندیس یادبود این موفقیت در بیستوششمین کنگره بینالمللی آبیاری و زهکشی که در اکتبر ۲۰۲۶ در شهر مارسی فرانسه برگزار خواهد شد، انجام میشود.