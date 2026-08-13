این دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کردند: کمک‌هزینه‌ای که مقرر بوده به صورت ماهانه به دانشجویان بهورزی پرداخت شود، از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون واریز نشده و با وجود گذشت چند ماه، هنوز اطلاع‌رسانی مشخصی درباره زمان پرداخت معوقات صورت نگرفته است.

یکی از دانشجویان گفت: ما با انگیزه خدمت به مردم، به ویژه ساکنان روستاها، وارد این مسیر شده‌ایم و در حال گذراندن دوره‌های آموزشی برای ارائه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی هستیم؛ بنابراین انتظار می‌رود حداقل حمایت‌های مالی پیش‌بینی‌شده نیز به موقع پرداخت شود.

وی افزود: مبلغ کمک‌هزینه ماهانه حدود سه میلیون تومان است که اگرچه رقم بالایی نیست، اما برای بسیاری از دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان متأهل و دارای فرزند یا افرادی که برای حضور در دوره‌های آموزشی از روستاهای دیگر رفت‌وآمد می‌کنند، می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی و رفت‌وآمد را تأمین کند.

این دانشجویان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از وضعیت جنگی اظهار کردند: شرایط اقتصادی برای همه وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت دانشجویان نیز بدون دریافت چندین ماه از مطالبات خود، هزینه‌های زندگی و رفت‌وآمد را تأمین کنند.

آنان ادامه دادند: تأخیر چندماهه در پرداخت کمک‌هزینه، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی، موجب نگرانی و کاهش انگیزه برخی دانشجویان برای ادامه مسیر آموزشی شده است؛ مسیری که در نهایت با هدف تأمین نیروی بهورز و ارائه خدمات بهداشتی به مردم مناطق روستایی دنبال می‌شود.

دانشجویان بهورزی شوش و کرخه از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و شبکه‌های بهداشت و درمان مربوطه خواستند این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و ضمن تعیین تکلیف معوقات، زمان دقیق پرداخت کمک‌هزینه‌های عقب‌افتاده را به دانشجویان اعلام کنند.

این دانشجویان تأکید کردند: مطالبه آنان دریافت مبلغی است که برای دوره آموزشی و حمایت از دانشجویان در نظر گرفته شده و انتظار دارند پرداخت آن مطابق زمان‌بندی مقرر انجام شود تا دغدغه‌های مالی، مانعی برای ادامه آموزش و خدمت‌رسانی آینده آنان به مردم نباشد.

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