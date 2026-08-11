رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد:
هیچ شناور متخاصمی بدون اجازه ایران حق ورود به خلیج فارس را نخواهد داشت/ پرونده هستهای در دستور مذاکره نیست
پیمان مکه به تنهایی مشکلات امنیتی منطقه را حل نمیکند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود، گفت: پیمان مکه را از این جهت که کشورهای منطقه به کاهش اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت خود رسیدهاند، مثبت ارزیابی میکنیم، اما نباید در محاسبات آینده دچار خطا شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم عزیزی عصر امروز ۲۰ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به سطح پرسشهای مطرحشده از سوی اصحاب رسانه با اشاره به اولویتهای این کمیسیون اظهار کرد: امروز سه موضوع مهم داریم که کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه باید آنها را بهخوبی ببینند، رصد کنند و وظایف خود را در ارتباط با آنها انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیمان مکه گفت: پیمان مکه را باید از چند زاویه بررسی کنیم. کشورهای منطقه به این جمعبندی رسیدهاند که امنیت در گرو همکاری و تعامل کشورهای منطقه با یکدیگر است و این نکته بسیار مهمی است.
عزیزی افزود: اما معنای اصلی این موضوع از نگاه من، کاهش اعتماد کشورهای منطقه به آمریکاییهاست. بسیاری از این کشورها متوجه شدهاند که سالها منابع و ظرفیتهای خود را به این امید در اختیار آمریکاییها قرار دادهاند که آمریکا برای آنها امنیت تأمین کند، اما امروز فهمیدهاند تکیه آنها بر یک دیوار کاغذی بوده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکاییها نتوانستند امنیت خودشان را تأمین کنند. امروز بسیاری از پایگاههای آنها قابلیت استفاده سابق را ندارد و خودشان نیز درباره جابهجایی نیروها و تجهیزاتشان صحبت میکنند.
وی تأکید کرد: این نتیجهای مثبت است که کشورهای منطقه به این جمعبندی رسیدهاند امنیت با باج دادن به آمریکا تأمین نمیشود، اما یک تأکید هم داریم؛ اگر به این نتیجه رسیدهاند که با تکیه بر آمریکا نمیتوانند امنیت منطقه را تأمین کنند، نباید در محاسبات خود دچار خطای مجدد شوند.هر محاسبه غلطی ممکن است برای آنها هزینهبر باشد.
پیمان مکه به تنهایی مشکلات امنیتی منطقه را حل نمیکند
وی با بیان اینکه پیمان مکه بیشتر یک پیمان سیاسی است، اظهار کرد: از نظر ما باید ملاحظات مختلفی را در بررسی این پیمان در نظر گرفت. کشورهای امضاکننده این پیمان، هرکدام مشکلات و چالشهای متفاوتی دارند و نمیتوان انتظار داشت یک پیمان سیاسی به تنهایی همه این مشکلات را حل کند.
عزیزی افزود: پاکستان امروز مشکلات بزرگی با هند و افغانستان دارد. ترکیه نیز مشکلات اساسی در داخل و در ارتباط با برخی اقوام و کشورهای همسایه خود دارد و مسائلش صرفاً در خلیج فارس نیست.
وی ادامه داد: عربستان نیز خود میداند در چه شرایط سختی قرار گرفته است. مشکلات عربستان نیز در سالهای گذشته تا حد زیادی به نوع رابطه و اتکای این کشور به آمریکاییها مربوط بوده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: پاکستان، هند، افغانستان، ترکیه، مسائل اقوام و اقلیتها، یونان و قبرس، مشکلات عربستان در دریای سرخ و جنگی که در باتلاق آن گرفتار شدهاند، هرکدام مسائل خاص خود را دارند.
عزیزی تصریح کرد: بنابراین نمیتوان با یک پیمان نمایشی گفت که همه مشکلاتی که سالها به واسطه محاسبات غلط ایجاد شده، حل خواهد شد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس خاطرنشان کرد: با این حال، اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که با تکیه بر آمریکا نمیتوانند امنیت خود و منطقه را تأمین کنند، بخش مثبت داستان است.
خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، یکی از دستاوردهای مقاومت است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این موضوع یکی از نتایج جنگ و مقاومت شجاعانه ملت ایران است. آمریکاییها امروز نمیتوانند مانند گذشته در منطقه حضور داشته باشند.
وی افزود: پیش از جنگ، آمریکاییها دهها فروند ناو هواپیمابر، ناو بالگردبر، تجهیزات مدرن و ناوچه در منطقه داشتند. زمانی که من استاندار هرمزگان بودم، بهطور روزانه آمار حضور نیروهای آمریکایی و کشورهای منطقه به استانداری اعلام میشد و تعداد ناوها، ناوچهها و ناوگروهها به حدود ۱۳۰ فروند میرسید.
عزیزی ادامه داد: امروز اگر در خلیج فارس حتی یک مورد از آن حضور سابق را پیدا کنید، باید به من اطلاع دهید. تعدادی از تجهیزات آمریکایی در اقیانوس هند و منتهاالیه دریای عمان قرار دارند و فاصله خود را با جمهوری اسلامی ایران افزایش دادهاند.
وی افزود: آمریکاییهایی که تا دیروز در پایگاه پنجم خود در بحرین، امارات، عربستان و عمان حضور داشتند و هر روز در خلیج فارس جولان میدادند، امروز دیگر آن حضور سابق را ندارند.
اعمال حاکمیت همهجانبه ایران بر تنگه هرمز
عزیزی با اشاره به قانون مربوط به تنگه هرمز گفت: یکی از قوانین مترقی که تبدیل به قانون خواهد شد، موضوع اعمال حاکمیت همهجانبه ایران بر تنگه هرمز است.
وی تأکید کرد: بر اساس این رویکرد، هیچ شناور متخاصمی بدون اجازه ایران حق ورود به خلیج فارس را نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: این موضوع شامل شناورهای مسلح، شناورهای سطحی و زیرسطحی و حتی کشتیهای تجاری کشورهایی میشود که علیه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی داشتهاند.
عزیزی گفت: کشورهایی که منابع ایران را بلوکه کردهاند یا در تحریمها علیه کشورمان اقدام کردهاند نیز باید بدانند این شرایط نتیجه همان نبردها و مقاومت ملت ایران است.
وی این تحولات را از دستاوردهای جنگ و مقاومت دانست و افزود: امروز برخی کشورهای منطقه که تا دیروز با قلدری و گردنکشی رفتار میکردند، پیامهایی میفرستند و درخواست میکنند اقدامی علیه آنها صورت نگیرد. این نشاندهنده تغییر معادلات منطقه است.
مجلس در جریان جنگ تعطیل نشد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تشریح عملکرد مجلس در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: فعالیتهای مجلس در آن ایام تعطیل نشد و کمیسیونهای تخصصی حتی در شرایطی که حملات دشمن در جریان بود، به بررسی مسائل مهم کشور ادامه دادند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان جنگ اظهار کرد: در شورای امنیت کشور و از فردای آغاز جنگ، جلسات کمیسیون امنیت ملی را برگزار کردیم. شرایط به گونهای بود که حتی در زمان برگزاری جلسات، صدای عبور موشکهای کروز از بالای محل برگزاری جلسه شنیده میشد، اما فعالیت مجلس متوقف نشد.
وی افزود: در ایام جنگ، جلسات علنی مجلس نیز برقرار بود و فعالیت کمیسیونها و نمایندگان ادامه داشت. حتی موضوعاتی مانند طرح تنگه هرمز و مسائل مرتبط با شرایط کشور در همان ایام مورد بررسی قرار گرفت و مراحل قانونی خود را طی کرد.
امنیت مجلس و کشور؛ ملاحظهای برای جلوگیری از ایجاد خلأ
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای حفظ امنیت مجلس گفت: اگر دشمن اقدام وحشیانهای انجام دهد و اتفاقی برای مجلس رخ دهد، کشور با یک حادثه و خدشه بزرگ مواجه خواهد شد. بنابراین تصمیم بر این بود که ضمن حفظ فعالیتهای مجلس، ملاحظات امنیتی نیز رعایت شود و دشمن نتواند از این شرایط بهرهبرداری کند.
وی ادامه داد: فعالیت مجلس، کمیسیونها و نمایندگان در حد امکان برقرار بود و هر فرد در هر جایی که میتوانست، وظایف خود را انجام میداد.
امنیت فقط به معنای حضور پلیس نیست
وی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مقوله امنیت اظهار کرد: امنیت را نباید فقط در یک بُعد دید. امنیت یک فرآیند و مجموعهای از اقدامات مکمل در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و انتظامی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امروز اگر با وزیر اقتصاد جلسه میگذاریم، موضوع امنیت اقتصادی را دنبال میکنیم. در هفته دوم جنگ نیز با وزیر اقتصاد جلسه داشتیم و درباره ترخیص کالاها، آزادسازی کالاهای مورد نیاز مردم و کنار گذاشتن مقررات پیچیده برای حل مشکلات مردم بحث کردیم.
وی افزود: در همان شرایط، موضوع تأمین نیازهای مردم نیز مطرح بود. میلیونها نفر از تهران خارج شده و به شهرهای مختلف رفته بودند و باید برای تأمین بنزین و سایر مایحتاج آنان برنامهریزی میشد. حتی بررسی کردیم که چگونه میتوان از ظرفیت کشورهای همسایه و استانهای مرزی برای انتقال کالاهای مورد نیاز مردم استفاده کرد. اینها نیز ابعاد امنیت هستند.
نباید همه مسائل را با عینک امنیتی دید
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از امنیتیکردن مسائل اجتماعی گفت: همیشه تأکید داشتهام که نباید به هر اقدامی برچسب امنیتی زد و با عینک امنیتی با موضوعات مختلف برخورد کرد. بسیاری از مسائل اساساً نیازمند برخورد امنیتی نیستند.
وی درباره رابطه امنیت و حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: حفاظت از کشور یک اولویت قطعی است، اما امنیت و حقوق شهروندی را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد. اتفاقاً یکی از حقوق شهروندان، برخورداری از امنیت است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: جامعه ما به اندازهای بالغ و رشید شده که میتواند شرایط را تشخیص دهد. در جریان جنگ نیز مردم نشان دادند که در مواقع نیاز همراهی میکنند و در جایی که نیاز به کمک نیست، دخالت بیمورد نمیکنند.
راهبرد ایران در جنگ؛ دفاع قاطعانه
وی درباره عملکرد جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه گفت: جمهوری اسلامی ایران در این مدت با نهایت تدبیر عمل کرد. اگر راهبرد کشور از ابتدا به سمت اقدام پیشدستانه میرفت، ممکن بود قضاوت جامعه نیز متفاوت باشد؛ اما راهبرد ما دفاعی بود.
وی افزود: در عین حال، دفاع به معنای انفعال نیست. اگر دشمن عملیات خود را آغاز کرد، جمهوری اسلامی ایران در کوتاهترین زمان پاسخهای کوبندهای ارائه داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد کشور در ابتدای جنگ اظهار کرد: فرمانده سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع و دبیر شورای عالی دفاع به شهادت رسیدند، اما در کوتاهترین زمان پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این نشان میدهد که دفاع ما در عین دفاعی بودن، اقتدار و توان تهاجمی لازم را نیز دارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال کشورگشایی و حمله به کشورهای دیگر نیست، اما در مقام دفاع، پاسخ قاطع خواهد داد.
او همچنین با اشاره به تحرکات گروههای مسلح در مناطق مرزی گفت: در موضوع گروههای تجزیهطلب و احزاب منحله مانند کومله، دموکرات و پژاک نیز اجازه داده نشد این حرکتها شکل بگیرد و پیش از آنکه بتوانند اقدامی انجام دهند، با آنها برخورد شد.
پرونده هستهای در دستور مذاکره نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پرونده هستهای نیز گفت: تکلیف پرونده هستهای در قانون اقدام راهبردی مشخص شده و مسئولان کشور نیز بر اساس همین قانون عمل میکنند.
وی تأکید کرد: به هیچ وجه بنا نداریم دستاورد بزرگ ملت ایران در حوزه هستهای دچار خدشه شود و این موضوع با دقت و حساسیت دنبال میشود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بهراحتی وارد میز مذاکره درباره موضوع هستهای نخواهد شد و هرگونه بررسی این موضوع منوط به اجرای کامل تعهدات طرف مقابل است.
طرح تنگه هرمز با اجماع در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه از تصویب کلیات طرح مرتبط با تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد و گفت: کلیات این طرح در کمیسیون به رأی گذاشته شد و با اجماع و بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب نمایندگان کمیسیون امنیت ملی رسید.
وی افزود: روز گذشته نیز بخشی از این طرح با حضور اعضای کمیسیون بررسی و تصویب شد و تلاش ما این است که با رعایت دو اصل «دقت و سرعت»، هرچه سریعتر این قانون تهیه و برای بررسی به صحن مجلس ارائه شود.
وی با بیان اینکه این طرح ابعاد مختلفی دارد، اظهار کرد: مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در این طرح دیده شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در این طرح، ورود شناورهای کشورهای متخاصم و کشورهایی که در طول سالهای گذشته اقدامات خصمانهای علیه ملت ایران انجام دادهاند، مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: رژیم صهیونیستی، آمریکا و شناورهای نظامی کشورهای متخاصم در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند و البته هر یک از این موارد پس از تبدیلشدن طرح به قانون و طی مراحل قانونی، از جمله تأیید شورای نگهبان، قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی تأکید کرد: این طرح حاصل یک کار کارشناسی گسترده است و نظرات دستگاههای مختلف از جمله وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر، وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در تدوین آن اخذ شده است.
طرح مقابله با نفوذ به صحن مجلس میرود
وی همچنین از آمادهشدن طرح مقابله با نفوذ خبر داد و گفت: از هفته آینده طرح مقابله با نفوذ نیز در مجلس و صحن علنی مطرح خواهد شد.
وی افزود: موضوع نفوذ از مسائل مهمی است که کشور باید بیش از گذشته به آن توجه کند و تلاش میکنیم طرح مقابله با نفوذ در کنار طرح تنگه هرمز پیش برود تا هر دو قانون بتوانند در مقابله با ناامنیها و تهدیدهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرند.
تفاهمنامه فعلی با آمریکا موضوعیتی ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین وضعیت تفاهمنامه نیز اظهار کرد: از نظر ما، با توجه به اینکه آمریکاییها به تعهدات خود عمل نکردهاند، این تفاهمنامه در شرایط فعلی موضوعیتی ندارد.
وی ادامه داد: اگر آمریکاییها روزی عاقلانه برخورد کنند و به تعهدات خود بهطور کامل عمل کنند، آن زمان میتوان درباره موضوعات مرتبط بررسی کرد؛ اما آنچه طی سالهای گذشته از آمریکا مشاهده کردهایم، نشان میدهد این کشور بارها تعهدات خود را نقض کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا گفت: به نظر میرسد رئیسجمهور آمریکا دچار سردرگمی و آشفتگی شده است. این وضعیت نشاندهنده بنبست راهبردی آمریکاست.
وی افزود: آمریکاییها اعلام کردند که میخواهند مسیر تنگه هرمز را باز کنند و حتی درباره دریافت عوارض صحبت کردند، اما در عمل نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. همچنین تلاشهایی برای ایجاد ناامنی و تجزیه در ایران انجام شد که به نتیجه نرسید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: برنامه اصلی جمهوری اسلامی ایران مقابله با اقدامات آمریکاست و هر اقدام آمریکا در حوزه سیاسی، نظامی، دفاعی، امنیتی یا اقتصادی، پاسخ و راهبرد متناسب خود را خواهد داشت.
وی گفت: امروز شکست آمریکا در مواجهه با ایران موضوعی روشن است و جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی شرایط را دنبال میکند.
حضور بازرسان آژانس بر اساس قانون خواهد بود
وی درباره فعالیت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز اظهار کرد: در چارچوب قانون اقدام راهبردی، تکلیف حضور بازرسان آژانس مشخص شده است و جمهوری اسلامی ایران خارج از چارچوبهای تعیینشده در این قانون، برنامهای برای فعالیت آنها ندارد.
وی تأکید کرد: سیاست کشور در این زمینه بر اساس قانون و با در نظر گرفتن منافع و امنیت ملی دنبال خواهد شد.
کنوانسیون خزر تا وصول لایحه به مجلس نمیتوان قضاوت کرد
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره وضعیت کنوانسیون خزر و نگرانیها درباره حقوق ایران در دریای خزر اظهار کرد: لایحه مربوط به کنوانسیون خزر در دولت بررسی شده و بنا بر اعلام دولت، به مجلس ارسال شده است، اما هنوز این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است.
وی افزود: ما بر مبنای متن لایحهای که به مجلس و کمیسیون ارجاع میشود، بررسی و قضاوت میکنیم؛ بنابراین اجازه دهید لایحه به مجلس و کمیسیون برسد تا بتوانیم درباره جزئیات آن اظهارنظر کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: بهطور کلی این را با صراحت عرض میکنم که مجلس شورای اسلامی مدافع بیکموکاست حقوق، منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ نه فقط در موضوع خزر، بلکه در هر نقطهای از ایران اسلامی.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که متن لایحه به دست ما نرسیده است، نمیتوان درباره جزئیات آن قضاوت کرد و پس از وصول لایحه، موضوع با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ملت ایران در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه نشان داد تسلیم فشار دشمن نمیشود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران وابسته به جریانهای سیاسی نیست، گفت: رمز موفقیت ملت ایران در برابر دشمن، تکیه بر قرآن و اهل بیت(ع)، ایستادگی مردم، توان نیروهای مسلح و دفاع از منافع ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور بوده است.
وی با تشریح مبانی فکری انقلاب اسلامی و تحولات اخیر کشور، اظهار کرد: ایستادگی ملت بزرگ ایران ربطی به چپ و راست ندارد و نمیتوان برای این اندیشه تابناک ملت بزرگ ایران خطکشی قائل شد.
عزیزی با اشاره به جایگاه منافع ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی در اندیشه ملت ایران اظهار کرد: موضوع جغرافیا، سرزمین، آب و خاک و آنچه از آن به عنوان عرق ملی یاد میکنیم نیز در اندیشههای دینی ما مستتر است.
وی گفت: ایرانی را پیدا نمیکنید که افتخار اولش مسلمان بودن و شیعه بودن نباشد و بعد از آن بر منافع ملی، امنیت ملی، تمامیت ارضی و سرزمینی خود ایستادگی نکند.
دشمن با هدف «تسلیم، تجزیه و براندازی» وارد میدان شد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات اخیر گفت: کارزار حداکثری دشمن اوج خباثت و جنایت خود را از بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز کرد و دشمن در اوج وحشیگری، خباثت و شرارت وارد یک میدان کارزار شد.
عزیزی با اشاره به اهداف دشمن در این جنگ اظهار کرد: دشمن سه هدف را اعلام کرد؛ «تسلیم، تجزیه و براندازی» و اصلاً ابایی هم از بیان این اهداف نداشت.
وی افزود: در روزهای اول جنگ، در وزارت امور خارجه و در کنار وزیر امور خارجه و معاونان ایشان بودیم و تلکسها و تماسهای وزرای خارجه برخی کشورهای اروپایی را دریافت میکردیم. در روزهای سوم و چهارم میگفتند «بیایید تسلیم شوید، هیچ راهی جز تسلیم شدن ندارید.»
عزیزی ادامه داد: بهویژه سفرای سه کشور اروپایی با صراحت میگفتند تنها راه، تسلیم است، اما بعد از اینکه شرایط تغییر کرد، بهویژه از زمانی که ما ضربه خود را در جنگ ۱۲ روزه زدیم، ادبیات آنها کاملاً تغییر کرد.
وی گفت: همانهایی که میگفتند هیچ راهی جز تسلیم ندارید، بعداً تماس میگرفتند و میگفتند «اشتباهی کردند و ما را واسطه کردهاند که بیایید جنگ را متوقف کنیم.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آنها در سه روز اول رؤیای تسلیم، تجزیه و براندازی را داشتند، اما بعد شرایط تغییر کرد. نبرد ما در جنگ ۱۲ روزه به مرحله توقف آتش و آتشبس رسید، اما اهداف دشمن تغییر نکرد.
وی افزود: جنگ ۴۰ روزه، یا جنگ رمضان، از نهم اسفند با شرارت، ناجوانمردی، خیانت و اقداماتی که امروز جز اقدامات شیطانی نمیتوان برای آن ادبیاتی پذیرفت، دنبال شد.
دنیا را به حیرت واداشتید
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به نقل قول وزیر امور خارجه ایران از دیدار با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و گفت: آقای عراقچی نقل میکرد که پوتین پرسیده بود چه شد که ما بر اساس تحلیل و اطلاعات خود تصور میکردیم ایران بیشتر از یک هفته دوام نمیآورد، اما امروز چنین پیروز و سرافراز است؟
عزیزی ادامه داد: پوتین گفته بود «دنیا را به حیرت واداشتید. چه شد که دنیا را به حیرت واداشتید؟ ما همه در حیرتیم؛ پیشبینی نمیکردیم، تحلیل ما این نبود و اطلاعات ما اینگونه نمیگفت.»
وی افزود: پوتین دو موضوع را مطرح کرده بود؛ یکی نیروهای مسلح ایران که تصور نمیکردند چنین وارد میدان شوند و دیگری مردم که باور نمیکردند اینگونه در میدان حضور پیدا کنند.
عزیزی تأکید کرد: ملت بزرگ ایران میداند راز این موفقیت، توسل به قرآن و اهل بیت(ع) و ایستادگی بر منافع ملی، تمامیت ارضی و سرزمینی ایران توسط مردم ماست.
وی تصریح کرد: بدون شک پیروز این میدان، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ ۴۰ روزه، مردم ما هستند؛ البته به اعتراف دوست و دشمن، نقش نیروهای مسلح در این کارزار نیز بینظیر بود.
عزیزی با اشاره به حضور خود در مناطق مرزی در جریان جنگ گفت: در همان ایام به کردستان سفر کردم، چون پیشبینی میکردیم از مرز کردستان اتفاقاتی رخ دهد. در آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز پیشبینیهایی داشتیم که درست از آب درآمد.
وی افزود: دشمن وارد مرز شد، اما مقاومت، صلابت، شجاعت و اقدام قاطع نیروهای مسلح ما آنها را وادار به عقبنشینی در عمق خاک و پایگاههای دشمن کرد.
حمایت از رسانه نباید محدود به دوران جنگ باشد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از رسانهها گفت: حمایت از رسانه نباید فقط به مقطع جنگ محدود شود و پس از پایان جنگ نیز نباید رسانه را با مشکلات و نیازمندیهایش رها کرد.
وی اظهار کرد: اگر امروز مجموعه اصحاب مطبوعات و رسانه با مشکلات و کاستیهای قانونی مواجه باشد، با شناختی که از مجلس دارم، مجلس آمادگی دارد برای رفع این کاستیها اقدام کند.
وی افزود: ممکن است بخشی از مشکلات رسانهها ناشی از خلأ یا کاستیهای قانونی باشد و بخشی نیز به کممهری، کملطفی یا نوع برخورد برخی افراد و دستگاهها بازگردد. این موارد باید تذکر داده شود و اگر تذکر و پیگیری به نتیجه نرسید، موضوع باید از مسیرهای قانونی دنبال شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اگر در استان احساس میشود حقی از اصحاب رسانه تضییع شده، به آنها بیاحترامی شده، مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند یا مشکلاتی برای فعالیت آنها ایجاد شده است، مسئولان استان باید از رسانهها حمایت کنند و ما نیز وظیفه داریم این موضوعات را پیگیری کنیم.
مجلس آماده اصلاح قوانین حوزه رسانه است
وی با بیان اینکه رفع مشکلات رسانهها بخشی از وظایف نمایندگان است، گفت: اگر مشکلاتی که خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح میکنند نیازمند اقدام دولت یا مجلس باشد، انتظار داریم این موارد را منعکس کنند تا بتوانیم آنها را پیگیری کنیم.
وی افزود: در حوزه قوانین مطبوعات و رسانه نیز اگر کاستی یا مشکلی وجود دارد، هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون امنیت ملی میتوانند برای رفع آن کمک کنند و آمادگی داریم در این زمینه همکاری کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر نقش رسانه در جامعه اظهار کرد: رسانه برای مردم و در خدمت اطلاعرسانی به مردم است و باید شرایطی فراهم شود که رسانهها بتوانند رسالت خود را بهدرستی انجام دهند.
پیشنهاد ایجاد خانه رسانه در شیراز
نماینده شیراز و زرقان در مجلس درباره پیشنهاد ایجاد محلی برای فعالیت و گردهمایی اصحاب رسانه در شیراز نیز گفت: به نظرم پیشنهاد خوبی است و میتواند اتفاق مثبتی باشد.
وی افزود: اگر اصحاب رسانه محل و مجموعهای برای فعالیت، ارتباط و پیگیری امور خود داشته باشند، میتوانند در کنار یکدیگر فعالیتهایشان را با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال کنند. ما نیز تلاش میکنیم در حد توان برای تحقق چنین پیشنهادی کمک کنیم.