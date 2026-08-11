مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
اعلام آمادگی ادارهکل بنیاد مسکن استان مرکزی برای ساخت مسکن خبرنگاران
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: این نهاد در صورت ابلاغ تکالیف قانونی و واگذاری وظایف، آمادگی دارد برای تأمین مسکن صنف خبرنگاران اقدام کند. با توجه به تجربه موفق بنیاد در اجرای پروژههای مسکن برای اقشار مختلف، این آمادگی وجود دارد که با تلاش مضاعف، نیاز مسکن خبرنگاران نیز پیگیری شود.
به گزارش ایلنا، علی عسگری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: خبرنگاران در صورت قرار داشتن در دهکهای یک تا 4 میتوانند از تسهیلات مستقیم بنیاد مسکن بهرهمند شوند و برای سایر دهکها، پیگیری صنفی و انسجام در قالب تعاونیها راهکار مناسبی برای دستیابی به اهداف تأمین مسکن است.
وی به تمرکز ویژه دولت بر تأمین مسکن دهکهای درآمدی یک تا 4 اشاره داشته و در این خصوص ادامه داد: متقاضیان این دهکها در تمامی مناطق شهری و روستایی میتوانند از تسهیلات 5 میلیارد ریالی مسکن روستایی بهرهمند شوند. در این راستا هیچ محدودیتی از نظر جغرافیایی برای این سیاست حمایتی وجود ندارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: طبق تفاهمنامه منعقد شده با شرکت عمران شهرهای جدید، 500 قطعه زمین برای اجرای پروژه «خانه امید» به بنیاد مسکن واگذار شده است. این واحدها به صورت ویلایی و ویژه متقاضیان دهکهای یک تا 4 ساخته میشود و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.