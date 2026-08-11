به گزارش ایلنا، علی عسگری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: خبرنگاران در صورت قرار داشتن در دهک‌های یک تا 4 می‌توانند از تسهیلات مستقیم بنیاد مسکن بهره‌مند شوند و برای سایر دهک‌ها، پیگیری صنفی و انسجام در قالب تعاونی‌ها راهکار مناسبی برای دستیابی به اهداف تأمین مسکن است.

وی به تمرکز ویژه دولت بر تأمین مسکن دهک‌های درآمدی یک تا 4 اشاره داشته و در این خصوص ادامه داد: متقاضیان این دهک‌ها در تمامی مناطق شهری و روستایی می‌توانند از تسهیلات 5 میلیارد ریالی مسکن روستایی بهره‌مند شوند. در این راستا هیچ محدودیتی از نظر جغرافیایی برای این سیاست حمایتی وجود ندارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: طبق تفاهم‌نامه منعقد شده با شرکت عمران شهرهای جدید، 500 قطعه زمین برای اجرای پروژه «خانه امید» به بنیاد مسکن واگذار شده است. این واحدها به صورت ویلایی و ویژه متقاضیان دهک‌های یک تا 4 ساخته می‌شود و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

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