مدیرکل بنیاد مسکن استان در نشست با خبرنگاران:
اجرای 3532 واحد مسکونی در قالب پروژههای حوزه مسکن استان مرکزی / بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده از جنگ
مدیر شعب بانک مسکن استان: تزریق ۸۶ درصد اعتبارات به پروژههای حوزه مسکن استان مرکزی
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: 3532 واحد مسکونی در قالب پروژههای حوزه مسکن استان در 31 شهر این استان در حال اجرا است. این پروژهها با میانگین پیشرفت فیزیکی 51 درصدی فرایند ساخت را سپری میکنند. پروژههای مذکور در 2 قالب «بنیاد ساخت» و و «گروهساخت» اجرایی میشوند.
به گزارش ایلنا، علی عسگری در نشست با خبرنگاران استان مرکزی که به مناسبت روز خبرنگار و به صورت مشترک با مدیر شعب بانک مسکن استان برگزار شد، افزود: پروژههای «بنیاد ساخت» در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه هستند و پروژههای «گروهساخت» در شهرهایی که تأمین زمین برای آنها تسهیل شده، اجرایی میشود.
وی ادامه داد: بنا به تشخیص شورای عالی مسکن، بخشی از وظایف راهوشهرسازی در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن محول شده است. این مسئولیت در استان مرکزی در 31 شهر استان به جز شهرهای اراک، ساوه و شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران، توسط بنیاد مسکن استان در دست احداث قرار دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده از جنگ رمضان اشاره کرده و اظهار داشت: بنیاد مسکن در راستای حمایت از آسیبدیدگان، با همکاری شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی را به صورت رایگان انجام داده و اقدامات مربوط به آواربرداری و گودبرداری بدون دریافت هزینه انجام شده است.
عسگری به اعتبارات در نظر گرفته شده اشاره داشته و تصریح کرد: برای واحدهای مسکونی تخریب شده و یا واحدهای مسکونی نیازمند تعمیرات ناشی از خسارتها، تسهیلات قرضالحسنه و کمکهای بلاعوض بر اساس ارزیابی کارشناسی پرداخت میشود. همچنین جبران خسارت لوازم معیشتی به بنیاد مسکن واگذار شده است.
وی به حجم تسهیلات در نظر گرفته شده اشاره کرده و بیان داشت: برای واحدهای مسکونی تخریب شده تسهیلات 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و برای واحدهای مسکونی نیازمند تعمیرات ناشی از خسارتها، تسهیلات یک میلیارد ریال پیشبینی شده است. همچنین بخشهایی از هزینههای نظام مهندسی و شیشه نیز رایگان است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به خسارتهای به وجود آمده در جنگ 12 روزه نیز اشاره داشته و تأکید کرد: در جنگ 12 روزه نیز 3207 واحد خسارتدیده در پی حملات دشمن در این استان ارزیابی شد که از این تعداد، 29 واحد به صورت کامل تخریب، 1387 واحد نیازمند تعمیر و 1763 واحد دچار خسارت در و پنجره شدهاند.
عسگری ابراز داشت: هرچند در برخی واحدها همزمان چند نوع خسارت شامل آسیب سازهای، خرابی دیوار و شکستگی شیشه وجود داشته است. 987 واحد نیز مشمول خسارت لوازم خانگی شدند، زیرا در این واحدها وسایل معیشتی و لوازم خانه از جمله یخچال، تلویزیون، کابینت و سایر اقلام در معرض انفجار آسیب دید یا از بین رفت.
وی اضافه کرد: ارزیاب بنیاد مسکن با حضور در محل، از واحدهای مسکونی خسارتدیده بازدید کردند و نتایج ارزیابی را در فرمهای ویژه شرایط جنگی، ثبت و در سامانههای مربوطه نگهداری کردند. اطلاعات این واحدها به عنوان واحدهای خسارتدیده به دولت اعلام شد تا اعتبارات لازم برای جبران خسارت آنها تأمین شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به نحوه پرداخت خسارتها و اعتبارات اشاره کرده و گفت: پرداختهای تسهیلات و اعتبارات از طریق پیامک و پس از تکمیل صورتوضعیتها انجام میشود و برای جبران خسارت لوازم خانگی و وسایل معیشتی نیز مبالغی به صورت بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است.
تزریق 86 درصد اعتبارات به پروژههای حوزه مسکن استان مرکزی
مدیر شعب بانک مسکن استان مرکزی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه 86 درصد اعتبارات به پروژههای حوزه مسکن استان تزریق شده است، گفت: در این راستا 13 هزار و 89 واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن با پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از 58 هزار میلیارد ریال در سطح استان تأمین مالی شده است.
محسن بابایی به حجم تسهیلات تزریق شده به پروژههای مسکن استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: از مجموع این تسهیلات در نظر گرفته شده، 49 هزار و 880 میلیارد ریال معادل 86 درصد قراردادهای منعقد شده، به صورت سهمالشرکه بانک، به ساخت پروژههای نهضت ملی این استان تزریق شده است.
وی به فرایند تقسیط تسهیلات بانکی آن دسته از پروژههای نهضت ملی مسکن که اعتبارات در آنها تزریق شده است اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تسهیلات 8000 واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن استان مرکزی به مرحله تقسیط رسیده و در این راستا کارت قسط متقاضیان نیز صادر و به آنها تحویل داده شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان مرکزی به فرایند احداث یکی از پروژههای شاخص این استان اشاره کرده و اظهار داشت: کوی کوثر واقع در شهرستان اراک به عنوان یکی از پروژههای شاخص، با 3050 واحد مسکونی از طریق تسهیلات مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و همچنین تسهیلات آزاد بانک مسکن ساخته شده است.
بابایی به موضوع حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگهای تحمیلی اخیر اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: برای 103 واحد مسکونی تخریب شده و غیرقابل سکونت در استان مرکزی که طبق ارزیابیهای بنیاد مسکن این استان شناسایی شدهاند، در مجموع 673 میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.
وی به پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگهای تحمیلی اخیر اشاره کرده و بیان داشت: حجم این تسهیلات برای هر واحد در مرکز استان 7 میلیارد ریال و در سایر شهرستانهای استان 6 میلیارد ریال است که با پایینترین میزان سود، در کمتر از 3 روز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شد.