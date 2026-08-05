به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان اظهار داشت: تعمیر، ترمیم و بازسازی ۹۵ درصد از خسارات وارده در حملات ددمنشانه رژیم صهیونی امریکائی به واحدهای آموزشی و مدارس استان پایان‌یافته است.

وی افزود: از تعداد ۱۴۹ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ در ۱۴ شهرستان استان عملیات بازسازی و تعمیر تعداد ۱۴۵ مدرسه توسط اداره کل نوسازی مدارس استان و با مشارکت خیرین شامل تعویض شیشه و درب و پنجره و تعمیر سقف‌های کاذب کلاس‌ها تکمیل و پایان‌یافته است.

شیشه‌فروش گفت: از این تعداد ۴ مدرسه کاملاً تخریبی در مناطق ناحیه ۵ اصفهان و مناطق مبارکه و فلاورجان با تخصیص اعتبارات دولتی و کمک خیرین قرارداد بازسازی مدارس منعقد و عملیات اجرایی در مدارس آغاز شده است و در سال تحصیلی جدید به طور کامل مدارس آسیب‌دیده قابلیت بهره‌برداری خواهند داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: خسارات وارده به مدارس در اثر حملات رژیم صهیونی امریکائی در جنگ رمضان در ۱۴ شهرستان استان شامل اصفهان، لنجان، مبارکه، فلاورجان، شاهین‌شهر و میمه، شهرضا، کاشان، آران و بیدگل، دهاقان، برخوار، جرقویه و خوانسار گزارش شد.

وی تصریح کرد: در جنگ رمضان و با جنایات رژیم صهیونی امریکایی ۱۴ دانش‌آموز استان اصفهان و یک معلم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

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