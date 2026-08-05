به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶:۰۶ صبح امروز چهارشنبه در محور اهواز–شوش، ۲ کیلومتر پس از منطقه الباجی، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در پی برخورد شدید یک دستگاه خودروی ساینا با یک دستگاه پژو پارس، نیروهای اورژانس ضمن انجام اقدامات درمانی اولیه، عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی خوزستان با بیان اینکه این سانحه ۲ فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت، گفت: مصدومان شامل ۲ زن ۴ و ۳۵ ساله و چهار مرد ۴۰، ۳۶، چهار ساله و یک فرد با سن نامشخص هستند.

احمدی بلوطکی خاطرنشان کرد: یک زن ۲۲ ساله و یک کودک چهار ساله نیز به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

انتهای پیام/