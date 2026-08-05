فوت کارگر فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سبزبان واحد فضای سبز این منطقه، در حین انجام وظیفه در اثر تصادف با خودرو سواری درگذشت.

براساس این گزارش، "جعفر دهقانی" سبزبان وظیفه شناس واحد فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز صبح امروز درحین انجام وظیفه، دراثر تصادف خودرو نیسان، دار فانی را وداع گفت.

حسین‌منیری فر شهردار منطقه ۶ تبریز، مصیبت وارده را به خانواده آن مرحوم و پرسنل و همکاران شهرداری تبریز تسلیت گفته و ضمن آرزوی غفران الهی از خداوند متعال آرزوی صبر برای بازماندگان این همکار خدوم مسئلت کرد.

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