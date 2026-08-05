خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت کارگر فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز

فوت کارگر فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز
کد خبر : 1822547
لینک کوتاه کپی شد.

حادثه رانندگی مقابل پارک حجاج تبریز منجر به فوت کارگر سبزبان فضای سبز شهردار منطقه 6 تبریز شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سبزبان  واحد فضای سبز این منطقه، در حین انجام وظیفه در اثر تصادف با خودرو سواری درگذشت.

براساس این گزارش، "جعفر دهقانی" سبزبان وظیفه شناس واحد فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریز صبح امروز درحین انجام وظیفه، دراثر تصادف خودرو نیسان، دار فانی را وداع گفت.

حسین‌منیری فر شهردار منطقه ۶ تبریز، مصیبت وارده را به خانواده آن مرحوم و پرسنل و همکاران شهرداری تبریز تسلیت گفته و ضمن آرزوی غفران الهی از خداوند متعال آرزوی صبر برای بازماندگان این همکار خدوم مسئلت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر