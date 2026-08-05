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برداشت بیش از 2 هزار تن حبوبات دیم از مزارع قزوین

برداشت بیش از 2 هزار تن حبوبات دیم از مزارع قزوین
کد خبر : 1822471
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از برداشت بیش از 2 هزار تن انواع حبوبات دیم از سطح 5 هزار و 654 هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و توسعه این کشت‌ها را راهکاری مؤثر برای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری در شرایط کم‌آبی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق در این باره گفت: امسال بیش از 2 هزار تن انواع حبوبات دیم از سطح 5 هزار و 654 هکتار از اراضی کشاورزی استان برداشت شده است.

وی افزود: این محصولات در قالب طرح پایداری تولید در دیمزارها کشت شده‌اند و با وجود تنش ناشی از باد گرم در طول فصل زراعی، عملکرد مزارع در مجموع رضایت‌بخش و قابل قبول بوده است که این موفقیت حاصل تلاش کشاورزان و نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به پراکنش مزارع حبوبات دیم در استان تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت این محصولات در منطقه کوهین شهرستان قزوین و شهرستان آوج قرار دارد.

خوش‌اخلاق با تأکید بر اهمیت توسعه کشت حبوبات دیم در تناوب با غلات اضافه کرد: این الگوی کشت علاوه بر حفظ حاصلخیزی خاک و کاهش مخاطرات تولید، در شرایط محدودیت منابع آبی نقش مهمی در پایداری تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: توسعه کشت‌های دیم و اجرای برنامه‌های پایداری تولید از رویکردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برای سازگاری با کم‌آبی، افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و حمایت از معیشت بهره‌برداران است.

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