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وزیر بهداشت و درمان وارد لامرد شد

وزیر بهداشت و درمان وارد لامرد شد
کد خبر : 1822462
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محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در رأس هیأتی عالی‌رتبه متشکل از معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت به منظور بررسی مشکلات درمانی این شهرستان پس از جنگ تحمیلی سوم ، وارد این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، بازدید از بیمارستان حاج محمود حاج‌حیدر لامرد و بررسی آخرین مسائل، نیازها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر به لامرد است.

ظفرقندی از ساختمان در حال ساخت پانسیون پزشکان و واحدهای این مرکز درمانی بازدید می‌کند، این سفر به دعوت نماینده مردم لامرد و مهر درمجلس؛ پس از حمله موشکی آمریکا به این شهر، صورت می‌گیرد. 

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خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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