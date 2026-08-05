وزیر بهداشت و درمان وارد لامرد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، بازدید از بیمارستان حاج محمود حاج‌حیدر لامرد و بررسی آخرین مسائل، نیازها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر به لامرد است.

ظفرقندی از ساختمان در حال ساخت پانسیون پزشکان و واحدهای این مرکز درمانی بازدید می‌کند، این سفر به دعوت نماینده مردم لامرد و مهر درمجلس؛ پس از حمله موشکی آمریکا به این شهر، صورت می‌گیرد.

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