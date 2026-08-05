تکذیب انفجار در مرز شلمچه، توسط استانداری خوزستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: خبر شنیده شدن صدای انفجار در منطقه مرزی شلمچه صحت ندارد و کاملاً تکذیب میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی سهشنبه شب در گفتگویی رسانهای با اشاره به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی اظهار کرد: هرگونه انفجار در مرز شلمچه کذب محض است و امنیت کامل در این منطقه برقرار است.
وی در ادامه با تأکید بر روند عادی فعالیتها در پایانه مرزی تصریح کرد: تردد زائران اربعین حسینی در کمال امنیت و آرامش در حال انجام است و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.