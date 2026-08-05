تکذیب انفجار در مرز شلمچه، توسط استانداری خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی سه‌شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی اظهار کرد: هرگونه انفجار در مرز شلمچه کذب محض است و امنیت کامل در این منطقه برقرار است.