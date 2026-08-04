کشف جسد در رودخانه ازارک رامسر؛ شناسایی هویت متوفی درحال انجام است
جسد فردی که در منطقه صعبالعبور رودخانه ازارک رامسر مشاهده شده بود، پس از انجام عملیات تخصصی و ۱۵ ساعته نیروهای جمعیت هلال احمر، از محل حادثه منتقل و برای انجام بررسیهای قانونی به پلیس آگاهی تحویل داده شد.
به گزارش ایلنا، محمد لایزال عضو تیم جستوجو و نجات جمعیت هلال احمر رامسر روز سهشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام یک تیم درهنوردی مبنی بر مشاهده جسد در منطقه بکر و صعبالعبور رودخانه ازارک، به دلیل سختی مسیر و شرایط خطرناک منطقه، امکان انتقال پیکر توسط تیمهای اولیه اعزامی وجود نداشت.
وی افزود: با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، تیمی متشکل از سه نجاتگر صبح روز یکشنبه عملیات انتقال جسد را آغاز کرد.
لایزال اظهار کرد: اعضای تیم پس از حدود 2 ساعت پیمایش در جنگل و پنج ساعت حرکت در بستر رودخانه و عبور از مسیرهای دشوار، به محل جسد رسیدند و پس از انتقال پیکر با رعایت کامل حرمت متوفی، عملیات بازگشت را انجام دادند.
وی تأکید کرد: بررسی علت حادثه، شناسایی هویت متوفی و اعلام نتایج نهایی در صلاحیت مراجع قضایی و ضابطان قانونی است و اطلاعرسانی درباره این پرونده تنها از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.