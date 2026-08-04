به گزارش ایلنا، مجتبی میرنجاتی روز سه‌شنبه افزود: این حادثه عصر امروز در ایستگاه فکوری رخ داد و خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت.

وی اضافه کرد: راهبر قطار از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی جزئی و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ادامه داد: همچنین با رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای بهره‌برداری و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در شبکه قطارشهری، این حادثه هیچ تاثیری بر ایمنی مسافران نداشته و خدمات‌رسانی نیز با رعایت کامل ضوابط ایمنی ادامه یافت.

میرنجاتی گفت: موضوعات فنی و تعمیرات نیز به سرعت انجام و سرویس‌دهی در ایستگاه فکوری از سر گرفته شد.

عملیات حفاری ۱۴ و نیم کیلومتری خط دوم قطار شهری مشهد از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ به پایان رسید و اسفندماه سال ۱۳۹۵ مرحله نخست این خط به طول هشت کیلومتر بهره‌برداری شد.

اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ نیز با بهره برداری از ۲ کیلومتر دیگر از مسیر این خط، ایستگاه‌های سعدی و شریعتی به صورت آزمایشی راه اندازی شد و در سفر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ رییس جمهوری وقت به مشهد این خط با خط یکم در ایستگاه شریعتی پیوند خورد و ادامه این خط در ایستگاه میدان شهید کاوه نیز ۱۸ مرداد همان سال بهره‌برداری شد. آخرین و سیزدهمین ایستگاه این خط با نام « شهید فکوری» نیز در سه طبقه سال گذشته بهره برداری شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

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