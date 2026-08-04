خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خروج قطار خط دوم مترو مشهد از ریل و آغاز مجدد سرویس‌دهی

خروج قطار خط دوم مترو مشهد از ریل و آغاز مجدد سرویس‌دهی
کد خبر : 1822445
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد گفت: حادثه خروج قطار در ایستگاه فکوری از ریل جزئی بود و سرویس‌دهی پس از مدتی توقف از سر گرفته شد.

به گزارش ایلنا، مجتبی میرنجاتی روز سه‌شنبه افزود: این حادثه عصر امروز در ایستگاه فکوری رخ داد و خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت.

وی اضافه کرد: راهبر قطار از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی جزئی و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ادامه داد: همچنین با رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای بهره‌برداری و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در شبکه قطارشهری، این حادثه هیچ تاثیری بر ایمنی مسافران نداشته و خدمات‌رسانی نیز با رعایت کامل ضوابط ایمنی ادامه یافت.

میرنجاتی گفت: موضوعات فنی و تعمیرات نیز به سرعت انجام و سرویس‌دهی در ایستگاه فکوری از سر گرفته شد.

عملیات حفاری ۱۴ و نیم کیلومتری خط دوم قطار شهری مشهد از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ به پایان رسید و اسفندماه سال ۱۳۹۵ مرحله نخست این خط به طول هشت کیلومتر بهره‌برداری شد.

اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ نیز با بهره برداری از ۲ کیلومتر دیگر از مسیر این خط، ایستگاه‌های سعدی و شریعتی به صورت آزمایشی راه اندازی شد و در سفر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ رییس جمهوری وقت به مشهد این خط با خط یکم در ایستگاه شریعتی پیوند خورد و ادامه این خط در ایستگاه میدان شهید کاوه نیز ۱۸ مرداد همان سال بهره‌برداری شد. آخرین و سیزدهمین ایستگاه این خط با نام « شهید فکوری» نیز در سه طبقه سال گذشته بهره برداری شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل