مدیرکل بحران استانداری هرمزگان خبر داد:
وقوع زمینلرزهای به بزرگی 3.5 ریشتر در بخش لافت شهرستان بندرخمیر / خسارتی از وقوع زمینلرزه گزارش نشده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری، زمینلرزهای به بزرگی 3.5 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 16:22:16 روز سهشنبه 13 مرداد ماه حوالی بخش لافت از توابع شهرستان بندرخمیر در این استان را لرزاند. کانون این زلزله در عمق 14 کیلومتری زمین ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت وقوع این زمینلرزه اشاره داشته و افزود: پس از ثبت زمینلرزه، هماهنگی فوری با فرمانداری شهرستان بندرخمیر، بخشداری لافت، نیروهای امدادی و تیمهای ارزیاب انجام شد و بررسی وضعیت مناطق نزدیک به کانون زلزله در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه بررسیهای میدانی برای ارزیابی خسارتهای احتمالی آغاز شده است. تیمهای ارزیاب در حال بررسی شرایط روستاها و مناطق پیرامونی کانون زمینلرزه فوق هستند. بر اساس ارزیابیهای اولیه انجام شده تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی از وقوع این زمینلرزه گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار داشت: دستگاههای امدادی، خدماتی و عضو ستاد مدیریت بحران این استان در حالت آمادهباش قرار دارند و روند ارزیابیها تا اطمینان کامل از وضعیت منطقه تداوم خواهد داشت. اطلاعرسانی درباره وضعیت نهایی زلزله پس از تکمیل بررسیها از سوی تیمهای ارزیاب انجام میشود.