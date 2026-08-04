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رئیس سازمان آتش نشانی شیراز خبرداد؛

حریق در ارتفاعات بمو/ ۲۵ آتش‌نشان برای مهار آتش اعزام شدند

حریق در ارتفاعات بمو/ ۲۵ آتش‌نشان برای مهار آتش اعزام شدند
کد خبر : 1822426
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از اعزام ۲۵ آتش‌نشان از ۵ ایستگاه برای مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده بمو خبر داد و گفت: صعب‌العبور بودن منطقه و وزش باد، عملیات مهار حریق را دشوار کرده است.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور  اظهار کرد: این آتش‌سوزی ساعت ۱۶:۲۵ امروز به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی شیراز گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: علاوه بر نیروهای ۵ ایستگاه آتش‌نشانی، تیم‌های تخصصی کوه و ارتفاعات نیز برای مقابله با حریق در منطقه حضور دارند.

عیدی‌پور با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و وزش باد ادامه داد: صعب‌العبور بودن ارتفاعات بمو و شرایط جوی، عملیات دسترسی و مهار آتش را با دشواری همراه کرده و پیش‌بینی می‌شود عملیات اطفا زمان‌بر باشد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز درباره وسعت و علت وقوع این حریق نیز گفت: وسعت دقیق آتش‌سوزی و علت وقوع آن پس از مهار کامل حریق و انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی در حالی در ارتفاعات بمو ادامه دارد که به دلیل پوشش گیاهی متراکم و وزش باد، دود غلیظ و شعله‌های آتش از نقاط مختلف شیراز قابل مشاهده است و نگرانی شهروندان را به دنبال داشته است.

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