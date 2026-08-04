به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور اظهار کرد: این آتش‌سوزی ساعت ۱۶:۲۵ امروز به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی شیراز گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: علاوه بر نیروهای ۵ ایستگاه آتش‌نشانی، تیم‌های تخصصی کوه و ارتفاعات نیز برای مقابله با حریق در منطقه حضور دارند.

عیدی‌پور با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و وزش باد ادامه داد: صعب‌العبور بودن ارتفاعات بمو و شرایط جوی، عملیات دسترسی و مهار آتش را با دشواری همراه کرده و پیش‌بینی می‌شود عملیات اطفا زمان‌بر باشد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز درباره وسعت و علت وقوع این حریق نیز گفت: وسعت دقیق آتش‌سوزی و علت وقوع آن پس از مهار کامل حریق و انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی در حالی در ارتفاعات بمو ادامه دارد که به دلیل پوشش گیاهی متراکم و وزش باد، دود غلیظ و شعله‌های آتش از نقاط مختلف شیراز قابل مشاهده است و نگرانی شهروندان را به دنبال داشته است.

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