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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان:

زمین‌لرزه 4.1 ریشتری شهرستان کهنوج خسارتی به همراه نداشت

زمین‌لرزه 4.1 ریشتری شهرستان کهنوج خسارتی به همراه نداشت
کد خبر : 1822410
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان به زلزله ظهر امروز یکی از مناطق استان اشاره کرده و گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده زمین‌لرزه با بزرگی 4.1 ریشتر در حوالی شهرستان کهنوج خسارتی به همراه نداشته است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نژاد خالقی افزود: تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر، فرمانداری و همچنین نیروهای محلی پس از وقوع زلزله، مناطق اطراف محل حادثه را مورد ارزیابی قرار دادند و بر این اساس تا این لحظه هیچ خسارتی گزارش نشده است.

وی ادامه داد: این زمین‌لرزه در عمق زیاد و 26 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. کانون این زمین‌لرزه در موقعیت 28.4 عرض جغرافیایی و 57.58 طول جغرافیایی ثبت شده است. معمولاً زمین‌لرزه‌های زیر 5 ریشتر در این عمق خسارتی ندارند.

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