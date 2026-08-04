به گزارش ایلنا، غلامرضا نژاد خالقی افزود: تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر، فرمانداری و همچنین نیروهای محلی پس از وقوع زلزله، مناطق اطراف محل حادثه را مورد ارزیابی قرار دادند و بر این اساس تا این لحظه هیچ خسارتی گزارش نشده است.

وی ادامه داد: این زمین‌لرزه در عمق زیاد و 26 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. کانون این زمین‌لرزه در موقعیت 28.4 عرض جغرافیایی و 57.58 طول جغرافیایی ثبت شده است. معمولاً زمین‌لرزه‌های زیر 5 ریشتر در این عمق خسارتی ندارند.

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