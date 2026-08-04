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تقویت همه خطوط؛ صنعت‌نفت چهار بازیکن جدید به خدمت گرفت

تقویت همه خطوط؛ صنعت‌نفت چهار بازیکن جدید به خدمت گرفت
کد خبر : 1822378
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باشگاه صنعت‌نفت آبادان در ادامه روند آماده‌سازی برای فصل جدید لیگ برتر، با جذب چهار بازیکن باتجربه در خطوط مختلف، ترکیب خود را تقویت کرد تا شاگردان محمد نوری با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌های پیش‌رو شوند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، باشگاه صنعت‌نفت آبادان از نهایی شدن قرارداد چهار بازیکن جدید خبر داد و روند تقویت ترکیب این تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر را ادامه داد.

بر این اساس، احمد گوهری، دروازه‌بان باتجربه فوتبال ایران، با امضای قراردادی رسمی به جمع طلایی‌پوشان آبادانی پیوست. گوهری که سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس، استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک را در کارنامه دارد، از این پس زیر نظر محمد نوری به میدان خواهد رفت.

همچنین متین کریم‌زاده، بازیکن چپ‌پای فوتبال ایران که توانایی بازی در پست‌های وینگر و مدافع چپ را دارد و فصل گذشته در نساجی مازندران حضور داشت، با توافق نهایی به صنعت‌نفت آبادان ملحق شد.

در ادامه نقل‌وانتقالات، میلاد فخرالدینی، مدافع راست باسابقه که سابقه بازی در استقلال، تراکتور و ذوب‌آهن را در کارنامه دارد، قرارداد خود را با صنعت‌نفت امضا کرد تا تجربه خود را در اختیار خط دفاعی این تیم قرار دهد.

محمد آقاجان‌پور، مدافع فصل گذشته خیبر خرم‌آباد و بازیکن سابق تراکتور و گل‌گهر سیرجان نیز چهارمین خرید جدید صنعت‌نفت آبادان است که با امضای قرارداد رسمی، به جمع طلایی‌پوشان اضافه شد.

با این چهار خرید، صنعت‌نفت آبادان گام مهمی در تکمیل فهرست بازیکنان خود برداشته و امیدوار است با ترکیبی تقویت‌شده، فصل جدید لیگ برتر را با نتایجی مطلوب آغاز کند.

 

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