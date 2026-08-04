به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به جایگاه سعدیه و حافظیه اظهار کرد: این دو مجموعه از مهم‌ترین نمادهای هویت فرهنگی ایران و سرمایه‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری فارس هستند و ارتقای نظام مدیریتی آنها می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر، ساماندهی مؤثرتر و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه‌ها باشد.

وی افزود: برای اداره اماکن تاریخی و فرهنگی کشور باید ساختار حقوقی مناسبی طراحی و اجرا شود و فارس آمادگی خود را برای تشکیل و تعیین ساختار هیأت امنای مجموعه‌های سعدیه و حافظیه به‌عنوان پایلوت کشور اعلام کرده است.

استاندار فارس ادامه داد: ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا با حضور شخصیت‌های فرهنگی و تخصصی و دستگاه‌های مرتبط، در آینده نزدیک اعلام خواهد شد تا این الگوی مدیریتی برای این دو مجموعه تاریخی وارد مرحله اجرایی شود.

امیری تأکید کرد: هیأت امنایی شدن سعدیه و حافظیه به معنای واگذاری مسئولیت حاکمیتی میراث فرهنگی نیست، بلکه چارچوبی برای افزایش هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف در زمینه حفاظت، معرفی و ارتقای جایگاه این آثار است.

وی همچنین گفت: توسعه و بازسازی اماکن تاریخی و فرهنگی باید متناسب با مقتضیات زمان و ذائقه مردم انجام شود، اما اصالت تاریخی آثار، ضوابط تخصصی حفاظت از میراث فرهنگی و مسئولیت حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی همچنان به‌طور کامل حفظ خواهد شد.

استاندار فارس از بررسی ظرفیت‌های مشترک فرهنگی فارس و کرمان و برنامه‌ریزی برای معرفی بیشتر مفاخر ادبی ایران خبر داد و افزود: در این نشست بر طراحی برنامه‌های مشترک برای بازشناسی جایگاه خواجوی کرمانی نیز تأکید شد.

امیری همچنین از بررسی مقدمات برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی مرتبط با سعدی خبر داد و گفت: برگزاری همایش‌های تخصصی، نشست‌های علمی و رویدادهای فرهنگی با محوریت معرفی اندیشه و آثار سعدی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

وی افزود: فارس آمادگی خود را برای برگزاری کنگره علمی ـ پژوهشی بین‌المللی «سعدی منادی صلح جهانی» همزمان با یادروز این شاعر نامدار در شیراز اعلام کرده است.

این نشست با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز و استاندار کرمان برگزار شد.

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