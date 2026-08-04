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مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد:

وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر در شهرستان کهنوج استان کرمان

وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر در شهرستان کهنوج استان کرمان
کد خبر : 1822372
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مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی 4.1 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 13:03:22 امروز سه‌شنبه 13 مرداد ماه شهرستان کهنوج در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون زمین‌لرزه فوق اشاره شده و آمده است: این زلزله در عمق 26 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. کانون این زمین‌لرزه در موقعیت 28.4 عرض جغرافیایی و 57.58 طول جغرافیایی ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود به خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اشاره کرده و در این خصوص آورده است: از خسارات احتمالی زمین‌لرزه شهرستان کهنوج تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

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