به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون زمین‌لرزه فوق اشاره شده و آمده است: این زلزله در عمق 26 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. کانون این زمین‌لرزه در موقعیت 28.4 عرض جغرافیایی و 57.58 طول جغرافیایی ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود به خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اشاره کرده و در این خصوص آورده است: از خسارات احتمالی زمین‌لرزه شهرستان کهنوج تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

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