مرکز لرزهنگاری کشوری اعلام کرد:
وقوع زمینلرزهای به بزرگی 4.1 ریشتر در شهرستان کهنوج استان کرمان
مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: زلزلهای به بزرگی 4.1 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 13:03:22 امروز سهشنبه 13 مرداد ماه شهرستان کهنوج در استان کرمان را لرزاند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون زمینلرزه فوق اشاره شده و آمده است: این زلزله در عمق 26 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. کانون این زمینلرزه در موقعیت 28.4 عرض جغرافیایی و 57.58 طول جغرافیایی ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود به خسارات احتمالی این زمینلرزه اشاره کرده و در این خصوص آورده است: از خسارات احتمالی زمینلرزه شهرستان کهنوج تاکنون گزارشی منتشر نشده است.