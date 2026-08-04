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جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

پایان فعالیت اراذل اینستاگرامی در " شهرستان دورود" با اقدام قاطع پلیس

پایان فعالیت اراذل اینستاگرامی در " شهرستان دورود" با اقدام قاطع پلیس
کد خبر : 1822333
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جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با انتشار محتواهای هنجارشکنانه، قلدرمابانه و توهین‌آمیز در فضای مجازی، موجبات نارضایتی شهروندان شهرستان دورود را فراهم کرده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «فرهاد ابدال‌چگنی» در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول گزارش‌های مردمی و رصد دقیق و هوشمندانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان دورود، شناسایی فردی که با انتشار ویدئوهای قلدرمابانه و به‌کارگیری الفاظ رکیک، اقدام به هتک حرمت برخی شهروندان و ترویج ناهنجاری در اینستاگرام می‌کرد، در دستور کار ویژه قرار گرفت. 

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، هویت متهم۲ شناسایی و با هماهنگی قضائی و طی یک عملیات ضربتی، این فرد در شهرستان دورود دستگیر شد. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم و انتقال وی به زندان، با دستور مقام قضایی تأکید کرد: امنیت روانی مردم، خط قرمز پلیس است و تفاوتی نمی‌کند که این اخلال در کف خیابان باشد یا در فضای مجازی؛ در هر دو صورت برخوردهای پلیس قاطع، قانونی و عبرت‌آموز خواهد بود. 

سرهنگ «ابدال‌چگنی» در پایان به تمامی افرادی که با تصورات واهیِ مخفی ماندن در فضای مجازی، قصد هنجارشکنی دارند، هشدار داد: تمامی تحرکات در فضای مجازی به صورت شبانه‌روزی تحت رصد و پایش پلیس است. کسانی که با رفتارهای قلدرمابانه، ترویج بی‌اخلاقی و انتشار محتوای سخیف، آرامش و آسایش جامعه را خدشه‌دار کنند، با برخورد سخت و قانونی پلیس مواجه خواهند شد و هیچ حاشیه امنی برای این‌گونه افراد وجود ندارد.

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