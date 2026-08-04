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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

ترافیک در آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس سنگین است/ محدودیت‌ تردد در محور شمال به جنوب ادامه دارد

ترافیک در آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس سنگین است/ محدودیت‌ تردد در محور شمال به جنوب ادامه دارد
کد خبر : 1822313
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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال و برخی محورهای منتهی به شمال کشور خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت.

داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال، حدفاصل تونل‌های ۱۲ تا ۱۸، سنگین است و در محدوده تونل ۱۸ نیز به دلیل بار ترافیکی، مدیریت تردد و انسدادهای مقطعی برای روان‌سازی عبور خودروها اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس محدودیت‌های ترافیکی، تردد خودروها از مسیر کرج و آزادراه تهران-شمال به سمت مازندران به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود و تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران تا اطلاع بعدی ممنوع است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال در  مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی مسدود است.

باقرجوان ادامه داد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس، سنگین گزارش شده است. همچنین ترافیک در آزادراه کرج–قزوین در محدوده تالار المهدی سنگین است و تردد خودروها به‌کندی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، از بروز گره‌های ترافیکی و حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

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