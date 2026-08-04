تأکید نماینده ولی فقیه در هرمزگان بر توسعه منطقه ویژه پارسیان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، شکیب ذوالغیاث، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی‌بر پارسیان، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ذوالغیاث گزارشی از آخرین وضعیت منطقه، اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های توسعه‌ای و روند اجرای پروژه‌های زیرساختی ارائه کرد و با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی‌بر پارسیان، تکمیل زیرساخت‌های آب، برق و گاز را لازمه تسریع در جذب سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع عنوان کرد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها در اولویت مدیریت منطقه قرار دارد، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری مستمر، جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته تا زمینه توسعه پایدار و رونق سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده ضمن قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی‌بر پارسیان، کمبود زیرساخت‌های حیاتی از جمله آب، برق و گاز را از مهم‌ترین موانع توسعه این منطقه دانست.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی‌بر پارسیان، خواستار حمایت همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی از برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه شد و گفت: توسعه پارسیان نقش مهمی در رونق اقتصادی هرمزگان، ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی خواهد داشت.

انتهای پیام/