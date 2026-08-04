به گزارش ایلنا، علی گودرزی روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: پس از وقوع بارش‌های رگباری و جاری شدن سیلاب، خسارت‌هایی در شهرستان‌های مانه و راز و جرگلان گزارش شده است که تیم‌های کارشناسی در حال ارزیابی میزان آسیب‌های واردشده هستند.

وی افزود: سیلاب روز گذشته علاوه بر بخش کشاورزی، موجب اختلال در تردد برخی مسیرهای ارتباطی، آبگرفتگی واحدهای مسکونی و خسارت به واحدهای دامداری در چند منطقه استان شد.

۱۳ واحد مسکونی و دامی گرفتار آبگرفتگی شدند

مدیرکل اداره مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به بخشی از خسارت‌های ثبت‌شده، گفت: پنج واحد مسکونی در روستای گویینک شهرستان راز و جرگلان دچار آبگرفتگی شد و هشت واحد دامداری در روستاهای شهرستان بجنورد نیز تحت تاثیر سیلاب قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بخش سرحد شهرستان شیروان نیز به دلیل شدت جریان آب، راه ارتباطی برخی روستاها برای ساعاتی مسدود شد که پس از فروکش کردن سیلاب، اقدامات لازم برای بازگشایی مسیرها انجام گرفت.

گودرزی بیان کرد: در شهر راز نیز ورود گل‌ولای به معابر شهری مشکلاتی را ایجاد کرد و نیروهای شهرداری عملیات پاکسازی، نظافت و لایروبی خیابان‌ها و معابر را آغاز کردند.

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