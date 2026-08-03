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یک کشته و ۱۵ مصدوم در سه سانحه جاده‌ای مسیرهای منتهی به شلمچه

یک کشته و ۱۵ مصدوم در سه سانحه جاده‌ای مسیرهای منتهی به شلمچه
کد خبر : 1822214
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دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای شلمچه و آبادان–ماهشهر طی شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: این سوانح با بر جای گذاشتن یک فوتی و ۱۵ مصدوم، بار دیگر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مسیرهای پرتردد اربعین را یادآور شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا با اعلام جزئیات این حوادث اظهار کرد: در مجموع ۱۶ نفر در سه سانحه رانندگی دچار حادثه شدند که یک نفر جان باخت و ۱۵ نفر نیز مصدوم شدند. تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: نخستین حادثه روز یکشنبه در پارکینگ بزرگ محور شلمچه و بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با عابران پیاده رخ داد. در این سانحه، هفت نفر شامل چهار زن و سه مرد مصدوم شدند که با اعزام سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان انتقال یافتند.

افرا ادامه داد: دومین حادثه بامداد دوشنبه در محور شلمچه و مقابل پارکینگ بزرگ و ایستگاه اتوبوس به وقوع پیوست که در آن یک خودرو با عابران پیاده برخورد کرد. در این حادثه سه نفر آسیب دیدند که متأسفانه یک مرد حدود ۴۰ ساله به دلیل شدت جراحات جان باخت و دو مصدوم دیگر به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خرمشهر منتقل شدند.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین از وقوع سومین سانحه در کیلومتر ۲۵ محور آبادان به ماهشهر خبر داد و گفت: این حادثه بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سواری از مسیر رخ داد و شش نفر شامل دو زن و چهار مرد مصدوم شدند که پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان انتقال یافتند.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد زائران اربعین در محورهای منتهی به مرز شلمچه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و توجه ویژه به عابران پیاده، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.

افرا تأکید کرد: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی و مرز شلمچه مستقر هستند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و شهروندان را دارند.

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