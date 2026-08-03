به گزارش ایلنا، مهدی شعبانی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین با یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 در محور مواصلاتی دهلران به اندیمشک محدوده 7 کیلومتری بخش دشت‌عباس، به مرکز ارتباطات اورژانس استان ایلام اعلام شد. در این راستا بلافاصله پس از اعلام گزارش حادثه، 3 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس به محض رسیدن به محل وقوع حادثه، فرایند امدادرسانی، بررسی وضعیت و انتقال آسیب‌دیدگان را انجام دادند. با وجود تلاش‌های کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس استان ایلام، 3 نفر از سرنشینان خودرو پژو 405 شامل 2 زن 22 و 42 ساله و یک مرد 50 ساله به علت شدت آسیب‌های وارد شده در محل این حادثه جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان ایلام اظهار داشت: این جان‌باختگان از زائران اربعین و اهل شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری بودند. در این حادثه یک پسر 12 ساله نیز به‌ شدت مصدوم شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با وضعیت وخیم به مرکز درمانی منتقل شد.

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