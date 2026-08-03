فرمانده انتظامی استان بوشهر خبر داد:
کشف بیش از 50 هزار لیتر نفت خام قاچاق در شهرستان دشتی
فرمانده انتظامی استان بوشهر به کشف مقادیر زیادی نفت خام قاچاق اشاره کرده و گفت: با شناسایی یک انشعاب غیرمجاز از خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام در شهرستان دشتی، بیش از 50 هزار لیتر نفت خام قاچاق به ارزش 50 میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار حیدر سوسنی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی دریافت اطلاعات و انجام گشتزنیهای هدفمند، موضوع برداشت غیرمجاز نفت خام از خط انتقال در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان بوشهر قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی استان بوشهر پس از بررسیهای تخصصی و با همکاری کارشناسان شرکت نفت، موفق به شناسایی یک انشعاب غیرمجاز به طول 900 متر از خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام و همچنین یک مخزن زیرزمینی ذخیره نفت شدند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر به مقادیر نفت خام قاچاق کشف شده اشاره کرده و اظهار داشت: در این عملیات تاکنون بیش از 50 هزار لیتر نفت خام قاچاق به ارزش تقریبی 50 میلیارد ریال کشف شده و تجهیزات مورد استفاده در این اقدام غیرقانونی نیز توقیف شده است.
سردار سوسنی تصریح کرد: در ارتباط با این پرونده یک متهم دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل احتمالی این پرونده با جدیت در دستور کار پلیس استان بوشهر قرار دارد.