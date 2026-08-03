کشف بیش از 50 هزار لیتر نفت خام قاچاق در شهرستان دشتی

به گزارش ایلنا، سردار حیدر سوسنی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی دریافت اطلاعات و انجام گشت‌زنی‌های هدفمند، موضوع برداشت غیرمجاز نفت خام از خط انتقال در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان بوشهر قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی استان بوشهر پس از بررسی‌های تخصصی و با همکاری کارشناسان شرکت نفت، موفق به شناسایی یک انشعاب غیرمجاز به طول 900 متر از خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام و همچنین یک مخزن زیرزمینی ذخیره نفت شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر به مقادیر نفت خام قاچاق کشف شده اشاره کرده و اظهار داشت: در این عملیات تاکنون بیش از 50 هزار لیتر نفت خام قاچاق به ارزش تقریبی 50 میلیارد ریال کشف شده و تجهیزات مورد استفاده در این اقدام غیرقانونی نیز توقیف شده است.

سردار سوسنی تصریح کرد: در ارتباط با این پرونده یک متهم دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل احتمالی این پرونده با جدیت در دستور کار پلیس استان بوشهر قرار دارد.

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