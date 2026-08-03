به گزارش ایلنا، سرهنگ رحیم حاجی ده‌آبادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: به همین منظور از ساعت 3 صبح روز سه‌شنبه 13 مرداد ماه لغایت ساعت 15 بعدازظهر همان روز، تردد تمامی کامیون‌های سنگین و نیمه‌سنگین در محور یزد به تفت ممنوع اعلام می‌شود.

وی بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس در روز اربعین تأکید کرده و ادامه داد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود در راستای برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین حسینی در استان یزد، همکاری کامل با عوامل پلیس راه را در برقراری نظم و ایمنی ترافیکی داشته باشند.

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