ممنوعیت تردد کامیونها در محور مواصلاتی یزد به تفت در روز اربعین
رئیس پلیس راه استان یزد به ممنوعیت تردد کامیونها در محور مواصلاتی یزد به تفت در روز اربعین حسینی اشاره کرده و گفت: به مناسبت روز اربعین حسینی و با توجه به برگزاری مراسمهای این روز، ممنوعیت تردد کامیونها در محور مواصلاتی یزد به تفت اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ رحیم حاجی دهآبادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: به همین منظور از ساعت 3 صبح روز سهشنبه 13 مرداد ماه لغایت ساعت 15 بعدازظهر همان روز، تردد تمامی کامیونهای سنگین و نیمهسنگین در محور یزد به تفت ممنوع اعلام میشود.
وی بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس در روز اربعین تأکید کرده و ادامه داد: از رانندگان و کاربران جادهای تقاضا میشود در راستای برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین حسینی در استان یزد، همکاری کامل با عوامل پلیس راه را در برقراری نظم و ایمنی ترافیکی داشته باشند.