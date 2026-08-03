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فرماندار شهرستان اصلاندوز خبر داد:

آتش‌سوزی اراضی جنگلی آن‌سوی رودخانه مرزی ارس در خاک کشور جمهوری آذربایجان / نیروهای امدادرسانی ایران در حالت آماده‌باش هستند

آتش‌سوزی اراضی جنگلی آن‌سوی رودخانه مرزی ارس در خاک کشور جمهوری آذربایجان / نیروهای امدادرسانی ایران در حالت آماده‌باش هستند
کد خبر : 1822173
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فرماندار شهرستان اصلاندوز گفت: آتش‌سوزی بخشی از اراضی جنگلی آن‌سوی رودخانه مرزی ارس در خاک کشور جمهوری آذربایجان به پوشش گیاهی نوار مرزی کشور در حوزه استحفاظی این شهرستان سرایت نکرده است. نیروهای آتش‌نشانی و دستگاه‌های مرتبط برای مهار هرگونه سرایت شعله در محل مستقر هستند.

به گزارش ایلنا، یاسر ندایی افزود: گزارش‌هایی مبنی بر آتش‌سوزی جنگل‌های حاشیه رود ارس روبه‌روی روستای مقصودلو دریافت شد. بلافاصله عوامل مرزبانی و آتش‌نشانی به محل حادثه عازم شدند و بعد از بررسی‌های صورت گرفته اعلام شد که آتش‌سوزی جنگل‌ها در آن‌سوی مرز و در محدوده کشور جمهوری آذربایجان است.

وی به روند گسترش آتش‌سوزی اراضی جنگلی ارس در محدوده کشور همسایه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متأسفانه آتش‌سوزی فوق تا ساعت 18 روز جاری به دلیل وزش باد به موازات مرز و در طول 5 کیلومتر گسترش یافته و بخشی از اراضی جنگلی بکر ارس در محدوده کشور جمهوری آذربایجان دچار حریق شده است.

فرماندار شهرستان اصلاندوز به آمادگی نیروها در کشور ایران اشاره کرده و اظهار داشت: عوامل مرزبانی، آتش‌نشانی، بخشداران و دهیاران، محیط‌بانی و منابع طبیعی از زمان آغاز حادثه آتش‌سوزی در محل مستقر هستند تا در صورت سرایت آتش به جنگل‌های حاشیه رود ارس در محدوده کشور ایران، نسبت به اطفاء حریق اقدام کنند.

ندایی به ارائه تأکیدات لازم به کشور همسایه برای جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی اشاره داشته و تصریح کرد: با توجه به دود غلیظ و شرایط نامناسب زیست‌محیطی ایجاد شده برای ساکنین روستاهای مرزی، تأکیدات لازم به کشور جمهوری آذربایجان مستقر در نوار مرزی مبنی بر اطفاء و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی ارائه شد.

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